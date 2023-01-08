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賴清德喊話扮「桶箍」角色 對黑金深惡痛絕

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
副總統賴清德（左二）今下午到嘉義市與黨員座談會。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（左二）今下午到嘉義市與黨員座談會。記者林伯驊／攝影

副總統賴清德今天下午在嘉義市舉行「向黨員報告」參選黨主席政見發表會，有黨員指出中央對輿情回應差、應約束立委高嘉瑜別傷害民進黨等，還有點名立委王美惠服務處未團結，整場變檢討大會；賴清德允諾，會扮演「桶箍」角色、堅持排黑。

1名年輕男支持者說，民進黨回應輿情的這塊做得很差，讓人民不知道府院黨做了什麼事情，宣傳也是很重要，應加強溝通，否則明明做了很多事情，每天看電視都是政府被罵，希望賴清德當主席後，去想如何更有效回應媒體；另名黨員說，綠營對抹黑、假新聞，不能立即回應，傷害很大，希望將來有專門處理國民黨抹黑，或假新聞的機制。

有男支持者也說，高嘉瑜有言論自由，卻用背刺民進黨同志換取政治聲量，如果不喜歡民進黨，不要傷害民進黨。

1名綠營女性支持者喊話「落實團結」，她說，有人「綠色的皮，藍色內心」，是立委王美惠服務處主任徐文志涉轉發文字支持藍營市長，王美惠顧問黃敏修用民進黨選上議員，議長選舉卻跑票，「怎麼對我們交代」，籲賴清德把支持民進黨的人真正團結，「支持綠色、不該支持黑色」

賴清德說，大家對民進黨期待很深，「國民黨黑，我們不能跟著他們黑，國民黨做壞事情，我們不能跟著做壞事，不然要用什麼資格，去開口請求國家主人支持？」他說，自己對黑金的態度「深惡痛絕，要輸贏大家來！」要敬請檢調單位，嚴加查辦。

「黨紀要嚴明！」，賴清德指出，有違反黨紀的任何一人，都應該要處理，未來如何貫徹黨紀，讓未民進黨打拼的人心甘情願，是很重要的事。

賴清德也說，對於錯誤消息，中央、地方各級民意及黨職人員都要負責任，第一時間面對民眾，正確地好好說明，未來一定建立很好機制，加強和社會各界聯繫、特別是和基層對話。

對於參選黨主席，賴情德表示，要團結民進黨，扮演桶箍角色，不讓民進黨力量分散，且中央還是民進黨執政，要做蔡英文總統、蘇貞昌院長後盾，推動政策順利、社會安定；民進黨另傳統兩面招牌「清廉、勤政、愛鄉土」、「綠色執政，品質保證」，他會重新擦得亮晶晶，得到社會再次信任。

對於支持者公開說王美惠的團隊不團結，黃敏修也到場，一度舉手說明，後來並未發言；王美惠說，該說的都已說明過，她願意像賴清德扮演桶箍角色。

副總統賴清德今下午到嘉義市與黨員座談會。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德今下午到嘉義市與黨員座談會。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（左二）今下午到嘉義市與黨員座談會。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（左二）今下午到嘉義市與黨員座談會。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（右一）今下午到嘉義市與黨員座談會。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（右一）今下午到嘉義市與黨員座談會。記者林伯驊／攝影

民進黨 賴清德 王美惠 高嘉瑜 蔡英文 蘇貞昌

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