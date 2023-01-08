快訊

北市立委補選／王鴻薇自行宣布當選 票數達5萬9領先吳怡農

不慎踩空…高雄大樓工人9樓墜落地下2樓爆頭亡

北市立委補選／開票30分鐘！王鴻薇破4萬 小贏吳怡農3千票

友邦巴拉圭眾議院議長羅培斯訪台 蔡總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

我國南美洲友邦巴拉圭共和國眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）於今天下午率團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程。總統府發言人張惇涵表示，總統府表達誠摯歡迎之意，蔡英文總統將於明天上午，於總統府接見訪問團。

張惇涵表示，我國與巴拉圭建交已逾65年，邦誼穩固友好，兩國國會交流便是鞏固邦誼的關鍵力量。雖受全球3年的疫情影響，但兩國在交通、教育、農業、經貿、基礎建設及婦女賦權等多項領域的合作緊密友好，更是力挺我國參與國際組織。尤其，去年8月中國軍演期間，羅培斯更是大力支持台灣，強調巴拉圭是台灣的忠實盟邦，並與台灣人民站在一起。

張惇涵表示，此行為羅培斯於2022年上任後首度來訪，訪團成員另包括眾議院社會發展暨住居委員會主席艾斯皮諾拉（Teófilo Espínola Peralta）、國防暨情報委員會主席葉斯皮羅（Edgar Espínola Guerrero）及兒童暨青少年發展委員會主席布朗哥（Rodrigo Daniel Blanco Amarilla）等3位跨黨派國會議員。

張惇涵表示，巴拉圭是我國在南美洲堅實盟邦，期盼透過此行，持續促進兩國國會交流、深化兩國友好邦誼、增進兩國人民福祉，並共同為全球民主韌性及經貿繁榮發展貢獻力量。

巴拉圭 張惇涵 總統府發言人

延伸閱讀

友邦吐瓦魯國會議長戴伊歐訪台 蔡英文總統明接見

民進黨籍台南正副議長涉賄 驚動總統府回應了

民主聯盟基金會率團訪台 蔡總統明接見

蔡總統31日召開國安高層會議 元旦談話向外界說明

相關新聞

【重磅快評】敢噹蔡英文？賴清德很勇敢嗎

民進黨主席補選將於本月15日投票，由於是同額選舉，登記參選的副總統賴清德篤定當選。賴昨晚舉辦「向黨員報告－政見發表會」青...

內閣改組前緊吃？邱彰信後 又一私菸案遭判刑的華航高層升官

繼民進黨立委邱議瑩之弟邱彰信，去年11月底升任華航聯合管制處長後，又一位曾在2019年「國安私菸案」遭判刑的華航高層升官。華航傳出內部人事令，私菸案時任華航空品處協理、後來判刑2年6個月的企業安全室高級官員于堯，1月16日將出任華航子公司華信航空董事長特助。華航內部人士表示，這種遭判刑還接二連三升官的情況，在華航可說前所未有。而如今臨近內閣改組，如此調動恐怕內情不單純。

影／蘇清泉競選總部轉型聯合服務處 2024團隊不缺席

屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉以1萬多票差距落選屏東縣長，國民黨的蘇清泉今將設在屏東市競選總部轉型為聯合服務處，也有國...

屏縣長選舉訴訟 蘇清泉：補強證據公平公正攤在陽光下

國民黨屏東縣長落選人蘇清泉以1萬多票差距敗選，蘇質疑開票過程疑點重重，蘇清泉向法院聲請保全證據、驗票都遭法院駁回，蘇清泉...

友邦吐瓦魯國會議長戴伊歐訪台 蔡英文總統明接見

吐瓦魯國國會議長戴伊歐（Samuelu Penitala Teo）今天率團訪台，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡...

蘇貞昌宴請閣員遭疑「畢業餐會」 綠委：歲末聚餐非常正常

行政院長蘇貞昌近期連日宴請部會主管，由於過去未曾有過如此規模，因此遭到黨內解讀是「畢業餐會」，民進黨立委許智傑今天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。