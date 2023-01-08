友邦巴拉圭眾議院議長羅培斯訪台 蔡總統明接見

我國南美洲友邦巴拉圭共和國眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）於今天下午率團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程。總統府發言人張惇涵表示，總統府表達誠摯歡迎之意，蔡英文總統將於明天上午，於總統府接見訪問團。

張惇涵表示，我國與巴拉圭建交已逾65年，邦誼穩固友好，兩國國會交流便是鞏固邦誼的關鍵力量。雖受全球3年的疫情影響，但兩國在交通、教育、農業、經貿、基礎建設及婦女賦權等多項領域的合作緊密友好，更是力挺我國參與國際組織。尤其，去年8月中國軍演期間，羅培斯更是大力支持台灣，強調巴拉圭是台灣的忠實盟邦，並與台灣人民站在一起。

張惇涵表示，此行為羅培斯於2022年上任後首度來訪，訪團成員另包括眾議院社會發展暨住居委員會主席艾斯皮諾拉（Teófilo Espínola Peralta）、國防暨情報委員會主席葉斯皮羅（Edgar Espínola Guerrero）及兒童暨青少年發展委員會主席布朗哥（Rodrigo Daniel Blanco Amarilla）等3位跨黨派國會議員。

張惇涵表示，巴拉圭是我國在南美洲堅實盟邦，期盼透過此行，持續促進兩國國會交流、深化兩國友好邦誼、增進兩國人民福祉，並共同為全球民主韌性及經貿繁榮發展貢獻力量。