【重磅快評】敢噹蔡英文？賴清德很勇敢嗎

民進黨主席補選將於本月15日投票，由於是同額選舉，登記參選的副總統賴清德篤定當選。賴昨晚舉辦「向黨員報告－政見發表會」青年場，預告2024地方立委和不分區席次一定會有公平的初選，沒有保障現任，若不分區沒做好，也不一定能在安全名單，被外界認為頗有「噹」總統蔡英文的意味。

但是，即使賴清德有勇氣「噹」總統蔡英文，卻不敢誠實面對民進黨自己承認的敗選關鍵─論文、黑金、治安等，其實不算勇敢，民進黨玩的還是換湯不換藥的政治把戲。

賴清德昨晚與青年座談，身邊坐著綠委洪申翰與吳思瑤，賴藉題發揮，指民進黨九合一敗選責無旁貸，他誠實接受選舉結果、社會批評及掌握改革契機，話鋒一轉，對於基層反映「沒收初選」是敗選的原因之一，他保證2024總統大選，將不會再跟2022地方大選一樣，區域立委一定會有公平初選，不會只保障現任，不分區若做不好，也不會在安全名單內。

這番話聽似看似「提醒」身旁區域立委吳思瑤及不分區立委洪申翰，但稍有政治敏感度的人，都不難感受賴清德也趁機在「噹」蔡英文。

賴清德擔任蔡英文副手兩年多，言必稱蔡總統，但蔡的任期轉眼將屆，又已辭去黨主席，賴清德不僅顧忌變小，更急開拓自己的政治舞台，同額選黨主席讓他掌握擔任副總統以來最大的話語權，言論尺度加大，謹小慎微也不合時宜，縱使本意未必如此，但外界放大解讀，在所難免，特別是談到「保證有公平的初選」，很難不讓人想到四年前與他競逐黨內總統選舉提名的蔡英文。

只不過，賴清德只敢提公平的初選，不敢兼論其他議題，上月底一度可能與他競爭黨主席的桃園市前市長鄭文燦才提出敗選檢討報告，鄭因台大國發所論文爭議而失去競黨主席的機會，但是他提出檢討敗選時，仍把論文爭議與黑金、治安同列敗選重要因素，即使只點名前新竹市長林智堅，但這已經民進黨內唯一稍敢說真話的敗選檢討報告。

再來看看賴清德，雖然是同額競選黨主席，雖然是「向黨員報告」，但賴卻不敢全盤看待民進黨面臨的問題，只把台下的黨員作同溫層，以為「提醒」一下吳思瑤、洪申翰，或有意無意「噹」一下蔡總統 ，就很了不起，一定可以獲得認為黨員的認同。

雖同額選舉必然當選，但賴清德這種抱暖式的「向黨員報告」，絕對換不來黨員的高投票率與認同，更換算不出來民進黨改革成功的概率，畢竟改革是需要真正的勇氣，而非只是耍這種脣舌功夫而已。