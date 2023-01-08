疫情再現降幅！本土+2萬3080例、331例境外、36死 較上周下降8.7%

新冠肺炎疫情出現降幅，國內新增2萬3080例本土個案及331例境外移入，本土病例數較上周日減少2190例，下降8.7％；另確診個案中新增36例死亡。以研判周計算，上周共新增18萬145例，較前一周的17萬2492例上升4.4%。

今日新增本土病例，為1萬648例男性、1萬2419例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,590例)，台中市(2,923例)，高雄市(2,613例)，台北市(2,509例)，桃園市(2,333例)，台南市(2,016例)，彰化縣(1,033例)，新竹縣(757例)，新竹市(644例)，苗栗縣(572例)，屏東縣(558例)，雲林縣(459例)，嘉義縣(377例)，基隆市(364例)，宜蘭縣(340例)，南投縣(294例)，嘉義市(216例)，花蓮縣(183例)，台東縣(130例)，金門縣(102例)，澎湖縣(55例)，連江縣(12例)。

今日新增36例本土病例死亡個案，為22例男性、14例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去年11月9日至今年1月5日，死亡日期介於去年12月15日至今年1月5日。

今日新增331例境外移入個案中，為229例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月8日至今年1月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計905萬5191例確診，分別為4萬2618例境外移入、901萬2519例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬5542例死亡病例，其中1萬5523例本土，個案居住縣市分布為新北市3,014例、台北市1,686例、台中市1,649例、高雄市1,547例、台南市1,159例、桃園市1,150例、彰化縣996例、屏東縣605例、雲林縣510例、南投縣502例、苗栗縣427例、嘉義縣403例、宜蘭縣326例、基隆市320例、花蓮縣266例、嘉義市264例、新竹縣258例、台東縣197例、新竹市169例、金門縣38例、澎湖縣37例；另19例為境外移入。 新增2萬3080例本土個案及331例境外移入，本土病例數較上周日減少2190例，下降8.7％；另確診個案中新增36例死亡。圖／指揮中心提供 新增2萬3080例本土個案及331例境外移入，本土病例數較上周日減少2190例，下降8.7％；另確診個案中新增36例死亡。圖／指揮中心提供 1月6日自中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供 新增2萬3080例本土個案及331例境外移入，本土病例數較上周日減少2190例，下降8.7％；另確診個案中新增36例死亡。圖／指揮中心提供

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