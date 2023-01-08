影／蘇清泉競選總部轉型聯合服務處 2024團隊不缺席

屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉以1萬多票差距落選屏東縣長，國民黨的蘇清泉今將設在屏東市競選總部轉型為聯合服務處，也有國民黨議員蘇資婷、黃明賢團隊進駐，並邀請里港鄉長落選人藍婉倩提供財稅相關諮詢服務。蘇清泉說，2024立委、總統大選，團隊不會缺席。

至於蘇清泉否會在披掛上陣參選立委？蘇清泉說，目前沒有考慮，僅強調團隊不會缺席。蘇清泉說，他將競選總部轉型為聯合服處，希望替屏東鄉親們繼續監督政府，讓屏東更好。

蘇清泉說，2024屏東縣立委有屏北、屏南兩席，屏東國民黨原住民立委也不會缺席，要選屏東立委很艱難，花錢又怕落選，也正在物色推舉中，會推出最適合人選，來跟民進黨競爭，也會全力配合黨部。