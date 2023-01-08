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屏縣長選舉訴訟 蘇清泉：補強證據公平公正攤在陽光下

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨屏東縣落選人蘇清泉（左二）向法院提起當選無效、選舉無效之訴，他今表示，1月16日開庭，他會補強證據，讓公平公正攤在陽光下。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣落選人蘇清泉（左二）向法院提起當選無效、選舉無效之訴，他今表示，1月16日開庭，他會補強證據，讓公平公正攤在陽光下。記者劉星君／攝影

國民黨屏東縣長落選人蘇清泉以1萬多票差距敗選，蘇質疑開票過程疑點重重，蘇清泉向法院聲請保全證據、驗票都遭法院駁回，蘇清泉提出當選無效、選舉無效之訴，蘇清泉今說，屏東地院將在1月16日首次開庭，他會補強證據，要讓公平公正攤在陽光下。屏東縣長周春米透過縣府發言人鄞鳳蘭表示，針對此案，維持一貫的態度「尊重司法」。

蘇清泉今將設在屏東市競選總部轉型為服務處開張，蘇清泉說，這次縣長選舉感謝縣民支持，這段時間努力打官司，雖然向法院提出保全證據、行政驗票等，都遭駁回，他還有提告選舉無效、當選選無效與司法驗票官司，1月16日上午10點開庭。

「我要求真相、公平、正義與光明磊落」，蘇清泉說，若是他贏的話，一定會配合驗票，驗一百次、十次都全力配合，「驗票才能顯現正當性，沒有什麼好怕的」，對手說，驗票會產生社會動盪，他去查之前驗票案件，都沒有造成社會動盪。

蘇清泉說，這次投開票過程丟臉現眼，全世界都看到了，他在美國朋友說，這樣開票方式在美國早就重新選舉。他也跟法院喊話，冀望法院、法官、檢察官，大家憑著良心、良知，沒有說法院，檢調誰開的，政黨是一直會輪替，不要一味偏袒，「我很欽佩法官、審判長，台灣民主繼續走下去，唯一憑藉的法院，司法是最後良心跟防線」，下周開庭時也有台北律師加入律師團

蘇清泉說，台灣民主繼續往下走，希望從這次過程中要建立完善的投、開票制度，開票過程中，實際票數、有效票數、廢票、清冊等都要清清楚楚，他還發現有重複領票、一人發兩張票等，這些都有簡訊對話截圖。有些證人怕出面作證會被秋後算帳，會補強證據，這個過程是痛苦、漫長、艱難，面對司法，他會堅持到底，「光明磊落，透明、公平公正攤在陽光下」。

蘇清泉

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