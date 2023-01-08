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新竹棒球場何時辦球賽？ 高虹安：有缺失無法貿然訂期程

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
斥資12億元的新竹市立棒球場工程被爆偷工減料嫌疑，新竹市長高虹安今受訪。記者王駿杰／攝影
斥資12億元的新竹市立棒球場工程被爆偷工減料嫌疑，新竹市長高虹安今受訪。記者王駿杰／攝影

斥資12億元的新竹市立棒球場工程被爆偷工減料嫌疑，外界關心棒球場何時才能重新舉辦球賽？新竹市長高虹安今受訪指出，棒球場不如前市府團隊先前做廣告行銷所稱「全數已改善完成」，還有很多地方需要改善與努力，必須逐一盤點缺失，因此無法貿然訂出改善完工的期程。

高虹安說，她目前與市府工務處、教育處針對棒球場的施工、監造等廠商釐清履約相關細節，了解廠商交付狀況與缺失改善進度，目前看起來土壤級配是很明顯的違約缺失，目前無法貿然訂出改善完工的期程，若整個球場土方需重新施作，時程上必須和廠商討論。

她說，前市府團隊無論在監工或相關履約交付上，都有很大的問題與缺失。

至於施工廠商巨佳營造董事長詹朱淮昨首度回應，偌大球場難免有瑕疵，但「錯了就是錯了，但球場真有那麼差嗎？」高虹安說，目前市府付出去的款項已高達11億7000萬元、逾97％工程款項，中間經過許多估驗程序，前市府如何能讓廠商輕易過關？

高虹安說，前市長林智堅稱八年來都親自監工，那林智堅有無嘗試了解球場土方都堆了什麼東西進去？若不是MLB團隊到球場發現排水不良問題，提出將土壤開挖帶回化驗的需求，大家是否永遠不知道棒球場埋了些什麼。對此，巨佳營造有一定的責任。

新竹棒球場 高虹安

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