友邦吐瓦魯國會議長戴伊歐訪台 蔡英文總統明接見

吐瓦魯國國會議長戴伊歐（Samuelu Penitala Teo）今天率團訪台，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎我國太平洋友邦吐瓦魯國國會議長戴伊歐伉儷今天上午率團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程。蔡英文總統並將在明天上午於總統府接見訪問團。

張惇涵指出，我國與吐瓦魯不僅長年在醫療、農業、教育、資通訊及潔淨能源等領域有深厚合作關係，並且吐瓦魯也長期支持我國的國際參與；近年來，兩國更是積極推動因應氣候變遷的交流與合作，兩國建交44年來邦誼穩固友好。

張惇涵表示，此行為戴伊歐第2度訪台，也是首度以國會議長身分率團來訪。成員另包括柯里透米（Mackenzie Kiritome）、以及范透佳（Fatoga Talama）兩位國會議員。這也是繼吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷於去年9月來台進行國是訪問後，半年內再度有高層來訪，充分展現吐瓦魯不分行政及立法部門對台灣的堅定支持。

張惇涵表示，我國和吐瓦魯同為海洋國家，也共享民主自由的普世價值。期盼透過此行，持續深化兩國友好合作關係，並持續攜手為兩國疫後經濟復甦，以及全球永續發展共同努力。