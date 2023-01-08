蘇貞昌宴請閣員遭疑「畢業餐會」 綠委：歲末聚餐非常正常

行政院長蘇貞昌近期連日宴請部會主管，由於過去未曾有過如此規模，因此遭到黨內解讀是「畢業餐會」，民進黨立委許智傑今天表示，行政機關歲末聚餐很正常，蘇貞昌感謝公務員的辛勞付出，外界不需要過度解讀。

蘇貞昌從昨天開始接連在北部飯店宴請指揮中心、農委會、衛福部等一級主管與防疫有功人士，感謝過去辛勞，在立法院會期結束前大宴閣員，格外引發關注。不過，蘇貞昌4年任內歲末年終雖會請部會首長吃飯，但未曾以此規模宴請局處首長，因此被黨內解讀是「畢業餐會」。

許智傑上午受訪時表示，各個機關歲末聚餐非常正常， 蘇貞昌宴請各部會，感謝公務員辛勞付出，這樣非常好，外界不需要過度解讀，至於院長的布局規畫及新年大紅包要由誰發送，這點尊重總統與行政單位的決定。

行政院發言人羅秉成則說，蘇貞昌藉此尾牙之際，對這些在政府相關重要施政或工程的第一線工作人員的表現，親自表達肯定之意，也代表政府感謝他們的努力與付出，特別叮嚀各部會相關單位，在年節期間要持續負起責任，做好各項工作，讓民眾安心過好年。