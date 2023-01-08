高嘉瑜「行政失靈」惹議 吳怡農：不是說開除就開除
行政院規畫普發6000元現金，民進黨立委高嘉瑜日前批超徵是「行政失靈」，讓黨內相當不滿，還有人要求開除黨籍。民進黨北市立委補選候選人吳怡農今表示，公共政策本就歡迎多元聲音，且黨規明確，不是說開除就開除。
高嘉瑜日前說超徵稅收是「行政失靈」，引發黨內不滿，甚至有黨員要求送紀律委員會處分開除黨籍，昨天她道歉說自己用詞不精確。
吳怡農今投票前受訪時表示，民進黨有非常明確的黨規，不是說開除就開除，更重要的是，這幾周強調的是正向選舉、正向政治，公共政策討論應該理性進行，大家關心經濟發展是很好的事。
吳怡農說，公共政策應該要有更多討論，不只是高嘉瑜，大家都知道過去2、3年有許多產業、家庭過得很辛苦，期待過年前可以有個愉快的佳節，政府看見許多人需求，重點是未來需要看見經濟振興方案，也需要更多討論，不是1、2句話可以交代的。
另外，對於普發現金，財政部日前指出恐需舉債、民進黨立法院黨團總召柯建銘也說，恐會走上這條路。吳怡農說，主張在財政紀律前提下做更完整規畫，除現金補助及短期紓困外，也須對長期經濟振興予以更具體、有前瞻性投資，期待行政部門能與社會做更多說明。
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