台灣基進有意挑戰高嘉瑜？吳欣岱：若沒人來做 我責無旁貸

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱今天表示，台灣基進有自己的立場，仍然會站在本土派台灣大局的前提，考慮未來的選舉布局，而在過去1年的議員參選過程當中，她感受到民眾期盼有新的人選，如果內湖、南港很久以來都沒有看到這樣的選擇，「台灣基進吳欣岱責無旁貸」。

民進黨立委高嘉瑜近日發言引發討論，曾經在去年參選台北市議員落敗的吳欣岱近日表態有在準備參選港湖區立委，高嘉瑜昨天回應，民主選舉每個人都有參選的權利和自由，期盼好的人選在良性競爭下努力。

吳欣岱上午前往台北市南港區成德市場發放春聯，她在受訪時說，台灣基進有自己的立場，仍然會站在本土派台灣大局的前提，考慮未來的選舉布局，至於是否會與民進黨合作，需要看後續的政黨協調與溝通，「台灣基進參選的前提，以台北市本土派選民的需求為依歸」。

吳欣岱指出，台灣基進希望以本土派的整體利益為重，提供台北市選民一個價值更加堅定的選擇，然而在過去的選舉過程當中，她感受到民眾持續不斷的聲音，期盼港湖區能有新的人選，如果內湖、南港很久以來都沒有看到這樣的選擇，「沒有人來做，台灣基進吳欣岱責無旁貸」。

吳欣岱說，今天的行程不只是準備參選，更是作為台灣基進台北黨部主委應該做的事，是否要跟高嘉瑜競爭，自己將會以台灣基進的身分做任何考量，未來要不要與民進黨合作，仍待後續政黨協調與溝通，目前尚未討論，而高嘉瑜是否獲得民進黨內的支持，應該要看社會的反應。

吳欣岱說，參選的前提要看台北本土派選民的需求，台灣基進在台北市會全力以赴，做好萬全準備，不會被趕鴨子上架，更不會倉促決定。

至於港湖區傳統藍大於綠，是否擔心有分票危機，吳欣岱則說，這是普遍性的政治觀察，然而她在選舉過程深深感受到，這一區的本土派選民仍需直言不諱、表達支持本土立場的選擇，港湖區並非鐵板一塊，由於這裡過去都是資深的候選人，港湖區的民眾期待看到新的選擇。