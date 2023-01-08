挑戰高嘉瑜？曾被梁文傑點名選港湖 吳欣岱今市場發春聯

台灣基進北市黨部主委吳欣岱今偕同高雄市黨部執行長楊佩樺在北市南港區成德市場發春聯。外界解讀，此舉是提前為2024年立委準備，挑戰民進黨現任立委高嘉瑜？吳表示，會在本土派台灣大局前提考慮未來選舉布局。

再過不到兩周就是農曆新年，曾槓上館長、嗆辣發言讓民進黨前議員梁文傑讚「太帥了，在港湖選立委吧」的吳欣岱，今到成德巿場發春聯。

吳欣岱也提到，台灣基進希望以本土派的整體利益為重，提供台北市選民一個價值更加堅定的選擇。然而，在過去一年港湖區議員的參選過程中，她感受到民眾持續不斷的聲音，期盼港湖區能有新的人選，若內湖、南港很久以來都沒有看到這樣的選擇，沒有人來做，台灣基進吳欣岱責無旁貸。

至於是否與民進黨合作，吳欣岱表示，需看後續政黨協調與溝通，台灣基進參選的前提，以台北市本土派選民的需求為依歸。

吳欣岱去年2022港湖議員選戰，以新人之姿拿下落選頭，不僅盡管議員選戰失利，不過持續經營地方，對於這次農曆新年前發春聯，她表示，今日的行程不只是準備參選，更是作為台灣基進台北黨部主委應做的事。至於是否與高嘉瑜競爭，她將會以台灣基進的身分做任何考量，要不要與民進黨合作，仍待後續政黨協調與溝通，目前尚未討論。

吳說，高嘉瑜是否獲得民進黨內支持，應是看社會的反應。她強調，是否參選的前提是要看台北本土派選民的需求，台灣基進在台北會全力以赴做好萬全準備，不會被趕鴨子上架，也將不是倉促決定。