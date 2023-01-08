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馬英九全台贈春聯首站扺高雄 透露新年新希望「颱風少、出口多」

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
前總統馬英九南下高雄發春聯，首站抵高雄道德院參香。記者王昭月／攝影
前總統馬英九南下高雄發春聯，首站抵高雄道德院參香。記者王昭月／攝影

農曆春節將到，前總統馬英九今天南下高雄發春聯，首站抵高雄道德院。他談到新年新希望說，希望「風調雨順颱風少、國泰民安出口多」，這是對台灣最有利的！

馬英九今天在高雄安排4場發春聯行程，第一場由前立委黃昭順、市議員黃柏霖陪同到三民區高雄道德院參香祈福，接著到三民區褒忠義民廟發春聯；下午3點45分與市議員陳美雅到內惟黃昏市場發春聯；4點50分與議員李雅芬、陳玫娟在自由黃昏市場發春聯。

魅力不減的「小馬哥」今年也親筆揮毫，他寫下「虎嘯生威千山過，兔躍引暖萬木春」，免費送給民眾，吸引數百名民眾排隊索取。

受訪時他說，今天是他全台首場發春聯的活動，希望台灣「風調雨順颱風少，國泰民安出口多」。

前總統馬英九南下高雄，致贈親筆揮毫的春聯。記者王昭月／攝影
前總統馬英九南下高雄，致贈親筆揮毫的春聯。記者王昭月／攝影
前總統馬英九南下高雄發春聯，首站抵高雄道德院參香，與信眾合影。記者王昭月／攝影
前總統馬英九南下高雄發春聯，首站抵高雄道德院參香，與信眾合影。記者王昭月／攝影

春聯 馬英九 議員 颱風

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