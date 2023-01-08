蘇貞昌宴請官員「畢業餐會」？ 政院：尾牙之際表達肯定

行政院長蘇貞昌從昨天起一連4天，在北部飯店宴請閣員，被解讀為「畢業餐會」。行政院發言人羅秉成今天表示，藉此尾牙之際，對這些在政府相關重要施政或工程的第一線工作人員的表現，親自表達肯定之意，也代表政府感謝他們的努力與付出。

蘇貞昌近日接連宴請指揮中心、農委會、衛福部等一級主管與防疫有功人士，感謝過去辛勞；在立法院會期結束前大宴閣員，格外引發關注。

羅秉成表示，近日蘇貞昌在農曆春節前，陸續分批宴請包括屏鵝公路工程公私部門的工程負責人員、防疫指揮中心的防疫主責人員、防範非洲豬瘟的部會主辦人員，以及負責執行政院列管專案的相關部會次長及司署長。

羅秉成表示，藉此尾牙之際，對這些在政府相關重要施政或工程的第一線工作人員的表現，親自表達肯定之意，也代表政府感謝他們的努力與付出，特別叮嚀各部會相關單位，在年節期間要持續負起責任，做好各項工作，讓民眾安心過好年。