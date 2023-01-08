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IPAC通過決議邀請台灣加入 范雲、張其祿出任共同主席

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委范雲今天表示，對華政策跨國議會聯盟（IPAC）已經正式邀請台灣加入，自己與台灣民眾黨立委張其祿受邀成為共同主席（Co-Chair）。圖／范雲國會辦公室提供
民進黨立委范雲今天表示，對華政策跨國議會聯盟（IPAC）已經正式邀請台灣加入，自己與台灣民眾黨立委張其祿受邀成為共同主席（Co-Chair）。圖／范雲國會辦公室提供

民進黨立委范雲今天表示，對華政策跨國議會聯盟（IPAC）已經正式邀請台灣加入，自己與台灣民眾黨立委張其祿受邀成為共同主席（Co-Chair），這是開創新局勢的第一步，未來她會努力將台灣自我防衛、追求和平，但是絕不向中共文武攻勢妥協的意志與經驗傳達給國際。

范雲上午在臉書發文指出，她昨天晚上收到「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的正式來信，代表各國的共同主席團通過讓台灣加入的決議，同時邀請她與張其祿代表各自的政黨擔任共同主席，代表我國國會議員參與IPAC的決策機制。

范雲說，IPAC是由橫跨全球5大洲、30個國家，總共250名國會議員所組成的國際組織，目的是促進各國國會合作抗衡獨裁中國。

范雲表示，這是個得來不易的進展，因為IPAC作為以各國國會為主體的國際組織，要求必須有2個主要政黨参與才能成為會員，而台灣在「主要在野黨」國民黨持續抵制、拒絕參與之下，原本遲遲無法成功加入。

范雲表示，所幸台灣透過許多立委與IPAC的積極接觸，如主動申請加入、親自參與IPAC去年9月在華府的年度大會、參與區域會議，IPAC的各國議員代表終於決定，為了台灣在抗中議題上的關鍵性角色，無視國民黨的阻撓，正式讓台灣加入。

范雲說，這個進展坐實了世界局勢的轉變，民主國家希望結盟台灣，自從美中貿易戰開打，中共一帶一路的債務陷阱被揭穿、人權劣跡接連爆發，再加上好朋友俄羅斯惡意侵略烏克蘭，國際間民主陣線逐漸成形，台灣議題越發受到重視，我國也力推台灣參與國際組織。

范雲也說，成功加入IPAC就是開創新局勢的第一步，台灣已經有40名左右的立委各別向IPAC提出入會申請參與，等到她開始行使共同主席的職責後，第一件事就是會盡快協助有志一同的立院同事取得會員資格。

范雲說，未來她會努力將台灣自我防衛、追求和平，但是絕對不向中共文武攻勢妥協的意志與經驗傳達給國際，「我們會團結所有的民主盟友一起對抗威權」。

IPAC的全名是Inter-Parliamentary Alliance on China，中文正式名稱為「對華政策跨國議會聯盟」，主要由30國共250名國會議員組成，是以世界各國國會為主體的國際組織，若想加入需要國會中主要政黨取得共識，並由2名不同政黨的國會議員，作為該國代表擔任共同主席。

事實上，2名代表通常會分別來自政治光譜相異的2個主要政黨，以確保代表性，並且促進成員國中跨黨派對中國政策的共識。

范雲 議員 中共

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