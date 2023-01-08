泰國入境新規定要2劑證明 我領務局籲國人出國投保新冠險

外交部領務局今天表示，泰國政府決議自明天上午8時起，所有18歲（含）以上的國際旅客，入境泰國時必須出示完整接種疫苗2劑證明，或由合格醫療機構醫師出具的6個月內已確診Covid-19並康復證明，未能施打疫苗者必需提供醫師開立的證明。

領務局指出，如果旅客來自仍維持Covid-19管制的國家（該國不同意確診者入境），須購買在泰國旅遊期間，以及外加7天，包含Covid-19確診醫療費用的醫療保險。持泰國護照旅客，可免檢疫證明及健康保險證明。過境或轉機的國際旅客可免檢疫證明及健康保險證明，但旅客必須遵守目的地國家規定的措施。

航空公司必須檢查上述文件，若旅客未出示這些證件，航空公司應當拒絕旅客登機。航空公司必須遵守相關要求和指南，例如除用餐時間或者處於緊急狀態之外，要求乘客在飛行途中全程配戴罩。飛行期間，旅客出現Covid-19症狀，建議在抵達目的地後接受檢查。

領務局提醒國人，在泰國仍應注意疫情，採取必要的防護措施，及保持社交距離，以維自身安全。建議國人出國前，仍宜投保適當保額的COVID-19保險，以免因染疫衍生醫療負擔。此外，國人以落地簽證方式入境泰國者，僅能停留30日後即須離境，且不能改辦其他事由簽證。

外交部建議民眾可至泰國移民局（http://www.immigration.go.th/?p=9228）及泰國官網（www.tatnews.org），或泰國貿易經濟辦事處（https://tteo.thaiembassy.org）查看最新訊息及規定。

此外，泰國政府雖於去年6月9日正式將大麻除罪化，在泰國境內可合法持有及使用符合法規的相關產品，但依據中華民國毒品危害防制條例規定，大麻（含製品）是二級毒品，在我國境內任何製造、運輸、販賣、攜帶入境、持有及施用的行為，都將面臨嚴重刑責。

外交部也提醒，有意前往緬甸、寮國及柬埔寨工作國人，務必提高警覺，對於提供免費機票、號稱高薪且不合常理條件的徵才廣告應審慎評估，切勿抱持僥倖或輕忽心態，否則容易落入詐騙集團的陷阱，造成精神或財務的損失，甚至影響其人身安全。

國人在泰國境內倘遇急難需要協助，請即撥打我駐泰國代表處緊急聯絡電話：+66-81-666-4006(泰國境內請直撥：081-666-4006)；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，亦可透過本處急難救助Line專號Taiwan119或泰國觀光局旅遊協助中心1672專線(中英泰語)、觀光警察1155專線以獲得必要協助。