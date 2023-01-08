影／賴清德與黑金對決？蔡其昌：不只民進黨 國人也有信心

立法院副院長蔡其昌今天在台中市外埔區寒冬送暖活動受訪表示，賴清德副總統過去以來，一直是不怕面對困難事情的政治人物，相信不只民進黨內，國人也對賴副總統非常有信心。

賴副總統今晚在台中市有一場「重整旗鼓。重新出發」向黨員報告政見發表會，向黨員說明他參選黨主席的政見，傳出下周台南的壓軸說明會，賴副總統將詳細說明他對黑金問題看法，和黑金直球對決。

蔡其昌今天被問賴副總統與黑金對決的看法，蔡其昌不斷強調「相信」，30秒內說明，他說了3次「相信」。

他說，相信賴清德面對黨內各項改革，甚至所謂黑金傳聞，相信賴清德是有智慧、有方法和能力面對問題，處理問題，解決問題的政治人物，相信不只民進黨內，國人也對賴副總統非常有信心。