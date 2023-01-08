影／吐瓦魯國會議長訪台 盼複製台灣發展經驗
吐瓦魯國會議長泰歐（Samuelu Penitala Teo）今（8日）晨率團訪台，將晉見蔡英文總統，並拜會立法院長游錫堃，並簽署「中華民國（台灣）立法院與吐瓦魯國國會有關合作事項聯合聲明」。泰歐機場致詞時表示，將以台灣為複製樣本，提升吐瓦魯人民的生活水準。
繼吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷去年9月國是訪問團訪台後，泰歐伉儷共12人於今天清晨6時11分搭機抵達桃園國際機場，外交部政務次長田中光代表接機，雙方於國賓門握手，泰歐後在桃園國際機場B9國賓門發表簡短談話。
泰歐表示，將以台灣為複製樣本，提升吐瓦魯人民的生活水準，尤其台灣在發展方面算是世界頂尖，不僅在經濟領域，還有生活的各個層面。
外交部表示，泰歐訪台期間將與立法院簽署聯合聲明，希望透過國會交流深化兩國友好合作關係；訪團並將會晤外交部長吳釗燮及接受外交部政務次長田中光款宴，以及參訪財團法人國際合作發展基金會、食品加工及水產養殖產業等相關經建文化設施。
外交部說，泰歐於2019年9月起擔任吐國國會議長，曾於2017年訪台，此行是他以國會議長身分首度來訪，充分展現對台灣的情誼，以及對深化台吐兩國邦誼的重視。
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