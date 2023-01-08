快訊

搶設後醫系被批墮落 醫師也焦慮：過度醫療傷病人

汪小菲又暴走深夜直播飆罵「大S噁心」 再發文提一訴求

影／走斑馬線2行人再遭撞！台中南屯肇事駕駛辯：A柱擋視線

影／吐瓦魯國會議長訪台 盼複製台灣發展經驗

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
吐瓦魯國會議長泰歐（中）今晨率團訪台，並於機場發表簡短談話。記者黃仲明／攝影
吐瓦魯國會議長泰歐（中）今晨率團訪台，並於機場發表簡短談話。記者黃仲明／攝影

吐瓦魯國會議長泰歐（Samuelu Penitala Teo）今（8日）晨率團訪台，將晉見蔡英文總統，並拜會立法院長游錫堃，並簽署「中華民國（台灣）立法院與吐瓦魯國國會有關合作事項聯合聲明」。泰歐機場致詞時表示，將以台灣為複製樣本，提升吐瓦魯人民的生活水準。

繼吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷去年9月國是訪問團訪台後，泰歐伉儷共12人於今天清晨6時11分搭機抵達桃園國際機場，外交部政務次長田中光代表接機，雙方於國賓門握手，泰歐後在桃園國際機場B9國賓門發表簡短談話。

泰歐表示，將以台灣為複製樣本，提升吐瓦魯人民的生活水準，尤其台灣在發展方面算是世界頂尖，不僅在經濟領域，還有生活的各個層面。

外交部表示，泰歐訪台期間將與立法院簽署聯合聲明，希望透過國會交流深化兩國友好合作關係；訪團並將會晤外交部長吳釗燮及接受外交部政務次長田中光款宴，以及參訪財團法人國際合作發展基金會、食品加工及水產養殖產業等相關經建文化設施。

外交部說，泰歐於2019年9月起擔任吐國國會議長，曾於2017年訪台，此行是他以國會議長身分首度來訪，充分展現對台灣的情誼，以及對深化台吐兩國邦誼的重視。

吐瓦魯國會議長泰歐（左）今晨率團訪台，外交部政務次長田中光（右）代表接機，雙方於國賓門握手。記者黃仲明／攝影
吐瓦魯國會議長泰歐（左）今晨率團訪台，外交部政務次長田中光（右）代表接機，雙方於國賓門握手。記者黃仲明／攝影
吐瓦魯國會議長泰歐（左五）今晨率團訪台，外交部政務次長田中光（左四）代表接機，雙方於國賓門合照留念。記者黃仲明／攝影
吐瓦魯國會議長泰歐（左五）今晨率團訪台，外交部政務次長田中光（左四）代表接機，雙方於國賓門合照留念。記者黃仲明／攝影
吐瓦魯國會議長泰歐（中）今晨率團訪台，並於機場發表簡短談話。記者黃仲明／攝影
吐瓦魯國會議長泰歐（中）今晨率團訪台，並於機場發表簡短談話。記者黃仲明／攝影
吐瓦魯國會議長泰歐（前排右）今晨率團訪台，並於機場發表簡短談話。記者黃仲明／攝影
吐瓦魯國會議長泰歐（前排右）今晨率團訪台，並於機場發表簡短談話。記者黃仲明／攝影

吐瓦魯 外交部 立法院

延伸閱讀

德國籲國民非必要勿前往中國 比利時與盧森堡跟進

前駐美大使沈呂巡告別式 家屬擇定 1月12日

麥卡錫任美眾議院議長 外交部祝賀：盼未來密切合作

韓議員訪台 陸駐韓使館：對中韓友好基礎「極具危險性」

相關新聞

影／吐瓦魯國會議長訪台 盼複製台灣發展經驗

吐瓦魯國會議長泰歐（Samuelu Penitala Teo）今（8日）晨率團訪台，將晉見蔡英文總統，並拜會立法院長游錫...

管中閔戰2024勝算大？藍營大玩配對遊戲 點名「郭管配」

管中閔甫卸任台大校長，就被勸進參選2024總統，學術圈也熱議可能性。一位國民黨重量級學界大老認為，管中閔參選機率不大，要勝選更難；但一位台大教授表示，支持管中閔選總統，更希望他與鴻海集團創辦人郭台銘搭配參選，兩人關係不錯，無論是「郭管配」或是「管郭配」都很強。

【總編開箱】蘇貞昌應展現智慧 華麗轉身下台

本月13日，將是立法院本會期的最後一天，未來兩周，更是行政院長蘇貞昌去留的關鍵。而蘇貞昌若有智慧，想要留下一個好名聲，應該華麗轉身下台。

訪美日？朱立倫：為總統候選人打基礎

九合一選後各黨備戰二○二四，國民黨主席朱立倫傳出規畫在立委補選後訪問日本及美國，為總統大選暖身。朱立倫昨天受訪表示，國民...

賴清德將直球對決黑金議題

民進黨主席補選十五日投票，同額競選的副總統賴清德陣營規畫，農曆年後將提出黨務改革具體方案，其中重中之重就是「黑金議題」，...

畢業餐會？ 蘇揆連4天宴請閣員

行政院長蘇貞昌搶在蔡英文總統之前宣布普發現金，政壇臆測是「閣揆保衛戰」。蘇貞昌從前天起一連四天在圓山飯店宴請指揮中心、農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。