博恩點名「炎論」掀高潮 酸學姊沒料、謝龍介育兒失敗
薩泰爾娛樂現場喜劇「炎上 BURN」最新一季邀請到台北市議員王世堅，這場「炎上王世堅」專場的卡司陣容受矚，不只台北市前市長柯文哲參戰客串，「學姊」黃瀞瑩、謝龍介、吳崢等人也同台登場，「炎上大將軍」博恩一路各種酸，被點名的人一臉尷尬，現場觀眾驚呼連連，氣氛屢掀高潮。
王世堅以「木馬」之姿現身前，博恩開酸台上每個人，火力連環爆，台上的人一臉尷尬，激烈言論更是讓人頻捏冷汗。
博恩劈頭就問黃瀞瑩是不是跑錯棚、搞錯場合，服裝穿的奇怪，說今天不是柯府與王府的婚禮，直言她就是「沒有料」到會被邀請來，還問是不是在柯文哲旁待久都會變正？
博恩也諷吳崢一事無成，包含大學沒讀完、議員沒選上等，更提他與賴品妤過往感情事，說他是賴品妤現任男友曾玟學的「表哥」；稱謝龍介是「台南王世堅」，大家都很熟悉他與賴清德的愛情故事，話鋒一轉酸其子持毒被抓，說爸爸教育失敗「連藏毒品都不會」。
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