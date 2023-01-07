快訊

柯文哲大膽求愛王世堅 「炎上」舉辦世紀婚禮

博恩點名「炎論」掀高潮 酸學姊沒料、謝龍介育兒失敗

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
博恩出場後，一路開酸台上每個人，火力連環爆。圖／薩泰爾娛樂提供
博恩出場後，一路開酸台上每個人，火力連環爆。圖／薩泰爾娛樂提供

薩泰爾娛樂現場喜劇「炎上 BURN」最新一季邀請到台北市議員王世堅，這場「炎上王世堅」專場的卡司陣容受矚，不只台北市前市長柯文哲參戰客串，「學姊」黃瀞瑩、謝龍介、吳崢等人也同台登場，「炎上大將軍」博恩一路各種酸，被點名的人一臉尷尬，現場觀眾驚呼連連，氣氛屢掀高潮。

王世堅以「木馬」之姿現身前，博恩開酸台上每個人，火力連環爆，台上的人一臉尷尬，激烈言論更是讓人頻捏冷汗。

博恩劈頭就問黃瀞瑩是不是跑錯棚、搞錯場合，服裝穿的奇怪，說今天不是柯府與王府的婚禮，直言她就是「沒有料」到會被邀請來，還問是不是在柯文哲旁待久都會變正？

博恩也諷吳崢一事無成，包含大學沒讀完、議員沒選上等，更提他與賴品妤過往感情事，說他是賴品妤現任男友曾玟學的「表哥」；稱謝龍介是「台南王世堅」，大家都很熟悉他與賴清德的愛情故事，話鋒一轉酸其子持毒被抓，說爸爸教育失敗「連藏毒品都不會」。

今晚不只王世堅被「冒犯」，黃瀞瑩、謝龍介等人也遭伯恩各種吐槽。圖／薩泰爾娛樂提供
今晚不只王世堅被「冒犯」，黃瀞瑩、謝龍介等人也遭伯恩各種吐槽。圖／薩泰爾娛樂提供
「炎上大將軍」博恩一路各種酸，現場氣氛屢掀高潮。圖／薩泰爾娛樂提供
「炎上大將軍」博恩一路各種酸，現場氣氛屢掀高潮。圖／薩泰爾娛樂提供

王世堅 賴品妤 議員

延伸閱讀

柯文哲大膽求愛王世堅 「炎上」舉辦世紀婚禮

3層樓高「屠城木馬」又來了 王世堅《炎上》被博恩酸爆：上帝降臨啦

「吃人一口還人一斗」 謝龍介寒風中陪王鴻薇車隊掃街

台南正副議長涉賄選案 謝龍介：「水很深」對檢調有信心

相關新聞

柯文哲大膽求愛王世堅 「炎上」舉辦世紀婚禮

薩泰爾娛樂「炎上 王世堅」今晚登場，炎上大將軍博恩化身「木馬屠城記」的特洛伊戰士，主秀王世堅從3米高巨大木馬中，戲劇性出...

畢業餐會？蘇貞昌連4天飯店宴請部會主管

行政院長蘇貞昌搶在蔡英文總統之前宣布普發現金，政壇臆測是「閣揆保衛戰」。蘇貞昌從昨天起一連四天在北部飯店宴請指揮中心、農...

強調民進黨「初選要公平」 賴清德：不至於和2022年的選舉一樣

副總統賴清德正在參選民進黨主席，一系列的向黨員說明會今天來到台北市，和過去幾場不一樣的是，今天一改過去說明會現場多年長者...

「幹市長」夢碎 「幹事長」轉身破紀錄

民進黨立委鄭運鵬在競選桃園市長期間，不忘宣傳過去擔任過黨團幹事長的經歷，喊出未來會變成幹「市」長，賴清德副總統、前屏東縣長潘孟安甚至合體力挺鄭運鵬。鄭運鵬雖然競選桃園市長失利，但立法院下會期將回鍋擔任黨團幹事長，是本屆國會任內第四度擔任黨團幹事長，也是本屆民進黨團內擔任最多次幹事長的委員。

博恩點名「炎論」掀高潮 酸學姊沒料、謝龍介育兒失敗

薩泰爾娛樂現場喜劇「炎上 BURN」最新一季邀請到台北市議員王世堅，這場「炎上王世堅」專場的卡司陣容受矚，不只台北市前市...

大祕寶變大炸彈 林智堅自毀前程 還衝擊賴清德總統夢

新竹市立棒球場到底有什麼大祕寶，不挖不知道，挖了嚇一跳，原本要有4層砂土交疊的棒球場，竟淪為營建廢棄物的掩埋場，成了不折不扣的無良工程。這枚政治核彈不僅炸穿前市長林智堅「五星市長」的假象，埋葬了民進黨「綠色執政、品質保證」口碑，更可能讓「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神淪為笑話，直接衝擊賴清德爭取2024總統大位之路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。