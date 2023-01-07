快訊

柯文哲大膽求愛王世堅 「炎上」舉辦世紀婚禮

柯文哲大膽求愛王世堅 「炎上」舉辦世紀婚禮

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
柯文哲一襲白西裝華麗現身。圖／薩泰爾娛樂提供
柯文哲一襲白西裝華麗現身。圖／薩泰爾娛樂提供

薩泰爾娛樂「炎上 王世堅」今晚登場，炎上大將軍博恩化身「木馬屠城記」的特洛伊戰士，主秀王世堅從3米高巨大木馬中，戲劇性出場，戰火即刻點燃。王頻遭一票火伴吐槽、冒犯，現場笑聲不斷。最終，博恩身穿牧師袍與全場一同見證柯文哲與王世堅的「世紀婚禮」，柯更許下新婚禮物，請王世堅2024把票投給他。

「炎上 王世堅」的內容延續「炎上 BURN」傳統，為王世堅量身打造，不只最熟悉的吐槽與冒犯，還加入許多王世堅質詢時的經典元素。

炎上大將軍博恩帶領火伴謝龍介、黃瀞瑩、Asiaboy 禁藥王&Lizi 栗子、凱莉、吳崢、賀瓏大玩政治梗，完全沒底限放飛所有禁忌，掀起一場政壇腥風血雨。

尤其王世堅的政壇宿敵、台北市前市長柯文哲參戰客串，出場環節更是精心設置，特別找來知名饒舌歌手春艷，將與柯合作過的歌曲「Do Things Right」重新創作翻玩惡搞，柯文哲一襲白西裝華麗現身，攜手演出「督 the right thing」，要讓王世堅議員血債血還。

節目尾聲的驚喜，穿著牧師袍的博恩帶領全場，一同見證柯文哲與王世堅這場「世紀婚禮」，柯文哲也許下新婚禮物，要王世堅2024把票投給他。

不僅眾所矚目的王柯配，網友不斷敲碗的辣個男人，更以意想不到的方式出現這場大秀，現場氣氛嗨到最高點。當然，王世堅面對各方砲火也不甘示弱，一連串金句與招牌驚人之舉回擊扳回一城。

薩泰爾娛樂表示，今天演出內容將於2月24日在薩泰爾娛樂官網正式上線，購買資訊詳情可上網查詢。

王世堅頻遭一票火伴吐槽、冒犯，現場笑聲不斷。圖／薩泰爾娛樂提供
王世堅頻遭一票火伴吐槽、冒犯，現場笑聲不斷。圖／薩泰爾娛樂提供
「炎上 王世堅」今晚登場，王世堅從3米高巨大木馬中，戲劇性出場。圖／薩泰爾娛樂提供
「炎上 王世堅」今晚登場，王世堅從3米高巨大木馬中，戲劇性出場。圖／薩泰爾娛樂提供
炎上大將軍博恩化身「木馬屠城記」的特洛伊戰士登場。圖／薩泰爾娛樂提供
炎上大將軍博恩化身「木馬屠城記」的特洛伊戰士登場。圖／薩泰爾娛樂提供

王世堅 柯文哲 婚禮

延伸閱讀

3層樓高「屠城木馬」又來了 王世堅《炎上》被博恩酸爆：上帝降臨啦

被周玉蔻嗆「人老愛作怪」 王世堅6字曝內幕：她更老不是嗎？

籲趕快發6千現金 王世堅要政院「別講大道理」：很多人火燒屁股

蘇貞昌「這個男人太狠了」宣揚5政績 王世堅：和袁世凱異曲同工

相關新聞

柯文哲大膽求愛王世堅 「炎上」舉辦世紀婚禮

薩泰爾娛樂「炎上 王世堅」今晚登場，炎上大將軍博恩化身「木馬屠城記」的特洛伊戰士，主秀王世堅從3米高巨大木馬中，戲劇性出...

畢業餐會？蘇貞昌連4天飯店宴請部會主管

行政院長蘇貞昌搶在蔡英文總統之前宣布普發現金，政壇臆測是「閣揆保衛戰」。蘇貞昌從昨天起一連四天在北部飯店宴請指揮中心、農...

強調民進黨「初選要公平」 賴清德：不至於和2022年的選舉一樣

副總統賴清德正在參選民進黨主席，一系列的向黨員說明會今天來到台北市，和過去幾場不一樣的是，今天一改過去說明會現場多年長者...

「幹市長」夢碎 「幹事長」轉身破紀錄

民進黨立委鄭運鵬在競選桃園市長期間，不忘宣傳過去擔任過黨團幹事長的經歷，喊出未來會變成幹「市」長，賴清德副總統、前屏東縣長潘孟安甚至合體力挺鄭運鵬。鄭運鵬雖然競選桃園市長失利，但立法院下會期將回鍋擔任黨團幹事長，是本屆國會任內第四度擔任黨團幹事長，也是本屆民進黨團內擔任最多次幹事長的委員。

博恩點名「炎論」掀高潮 酸學姊沒料、謝龍介育兒失敗

薩泰爾娛樂現場喜劇「炎上 BURN」最新一季邀請到台北市議員王世堅，這場「炎上王世堅」專場的卡司陣容受矚，不只台北市前市...

大祕寶變大炸彈 林智堅自毀前程 還衝擊賴清德總統夢

新竹市立棒球場到底有什麼大祕寶，不挖不知道，挖了嚇一跳，原本要有4層砂土交疊的棒球場，竟淪為營建廢棄物的掩埋場，成了不折不扣的無良工程。這枚政治核彈不僅炸穿前市長林智堅「五星市長」的假象，埋葬了民進黨「綠色執政、品質保證」口碑，更可能讓「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神淪為笑話，直接衝擊賴清德爭取2024總統大位之路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。