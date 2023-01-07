柯文哲大膽求愛王世堅 「炎上」舉辦世紀婚禮

薩泰爾娛樂「炎上 王世堅」今晚登場，炎上大將軍博恩化身「木馬屠城記」的特洛伊戰士，主秀王世堅從3米高巨大木馬中，戲劇性出場，戰火即刻點燃。王頻遭一票火伴吐槽、冒犯，現場笑聲不斷。最終，博恩身穿牧師袍與全場一同見證柯文哲與王世堅的「世紀婚禮」，柯更許下新婚禮物，請王世堅2024把票投給他。

「炎上 王世堅」的內容延續「炎上 BURN」傳統，為王世堅量身打造，不只最熟悉的吐槽與冒犯，還加入許多王世堅質詢時的經典元素。

炎上大將軍博恩帶領火伴謝龍介、黃瀞瑩、Asiaboy 禁藥王&Lizi 栗子、凱莉、吳崢、賀瓏大玩政治梗，完全沒底限放飛所有禁忌，掀起一場政壇腥風血雨。

尤其王世堅的政壇宿敵、台北市前市長柯文哲參戰客串，出場環節更是精心設置，特別找來知名饒舌歌手春艷，將與柯合作過的歌曲「Do Things Right」重新創作翻玩惡搞，柯文哲一襲白西裝華麗現身，攜手演出「督 the right thing」，要讓王世堅議員血債血還。

節目尾聲的驚喜，穿著牧師袍的博恩帶領全場，一同見證柯文哲與王世堅這場「世紀婚禮」，柯文哲也許下新婚禮物，要王世堅2024把票投給他。

不僅眾所矚目的王柯配，網友不斷敲碗的辣個男人，更以意想不到的方式出現這場大秀，現場氣氛嗨到最高點。當然，王世堅面對各方砲火也不甘示弱，一連串金句與招牌驚人之舉回擊扳回一城。