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畢業餐會？蘇貞昌連4天飯店宴請部會主管

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

行政院長蘇貞昌搶在蔡英文總統之前宣布普發現金，政壇臆測是「閣揆保衛戰」。蘇貞昌從昨天起一連四天在北部飯店宴請指揮中心、農委會、衛福部等一級主管與防疫有功人士，感謝過去辛勞；在立法院會期結束前大宴閣員，格外引發關注。由於蘇近四年任內，歲末年終雖會請部會首長吃飯，但未曾以此規模宴請局處首長，也被黨內解讀是「畢業餐會」。

立法院本會期將在1月13日結束，同時也將檢討內閣改組，也讓蔡蘇關係在成焦點。民進黨九合一選後，改組聲浪不斷，閣揆人選原本點名陳建仁，但陳意願不高；隨後國安會秘書長顧立雄浮上檯面後，日前陳建仁又「死灰復燃」，卻在蘇貞昌本周宣布發現金後，高雄市長陳其邁等人表態支持蘇留任，黨內立委也陸續表達「有共識支持蘇」。

蘇貞昌爭取留任氛圍濃厚。黨政人士表示，去年12月31日國安會議中早已決定1800億元額度檢討，也有以現金還稅於民方向。但原本「適時研議」，蘇卻在三天後就宣布發現金，顯然兩者時間點，有極大的差距；蘇也搶了規畫給「新院長」上任送給全民的禮物；府也不得不認。

在改組時機前夕，近來內閣人事卡位戰暗潮洶湧。昨晚在該飯店內，蘇貞昌先宴請內政部政次陳宗彥等人，今天再與行政院秘書長李孟諺等人，宴請農委會一級主管。兩場感謝晚宴中，蘇都被形容是難得的「熱絡與客氣」，細數部會重要改革事項，並全場向表達感謝。

今晚在農委會餐敘中，一名主管邀約蘇前往花蓮某活動，蘇笑稱，「可能來不及了」；他也對農委會主委陳吉仲說，「我們到時候都要一起回屏東」。據了解，明、後天蘇貞昌在同家飯店，也都有宴請閣員與主管行程，由於過去未曾有類似行程，被視為「畢業餐會」。

不過，閣揆人選也在「還稅於民」事件後在黨內陷入分裂。前天立委蘇治芬喊話要「世代交替」，也在黨內引起重視。有資深黨員認為，蘇運作留任斧鑿明顯，但九合一選後需要新面孔。另有派系人士則認為，說蘇貞昌搶「新院長」禮物說法太陰謀論，最後決定權只有蔡總統。

蘇貞昌 農委會 國安會

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