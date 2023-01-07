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3層樓高「屠城木馬」又來了 王世堅《炎上》被博恩酸爆：上帝降臨啦

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
王世堅從「木馬屠城」驚喜出場。圖／薩泰爾娛樂提供
王世堅從「木馬屠城」驚喜出場。圖／薩泰爾娛樂提供

薩泰爾娛樂「炎上王世堅」專場今晚在壹電視攝影棚盛大登場，主秀台北市議員王世堅和「炎上大將軍」博恩同台之外，王政壇宿敵、前台北市長柯文哲也參戰客串，卡司陣容備受矚目，現場加上線上約2500人朝聖大秀。王世堅從「木馬屠城」驚喜出場，還拉小提琴露一手，博恩大喊「上帝真的降臨了，請上受刑台。」

「炎上王世堅」專場以他過去精華片段揭幕，重現「南北菜蟲一起串聯」等經典語錄、跳海畫面，還有議會質詢柯文哲，送上木馬屠城2.0版、腳踏車、龍袍等各種道具。

接著，脫口秀主持人、炎上大將軍曾博恩以一襲「特洛伊戰士」盔甲裝出場，介紹今日火伴謝龍介、黃瀞瑩、吳崢、Asiaboy禁藥王＆Lizi栗子、百靈果凱莉、賀瓏，還會有神秘嘉賓柯文哲。

王世堅魅力無法擋，今晚共有2500人一睹這場大戲，開賣即秒殺，博恩開場就說，今天這場活動3波銷售全秒殺，笑是王世堅這輩子對台灣經濟唯一的貢獻。

博恩說要了解王世堅的怪，就要先看他的內在，更秀出先前直擊王世堅的議會辦公室，驚呼道具之多，猶如製片公司。當時問送給柯文哲的木馬道具在哪，王世堅回說那3層樓高，將在炎上現場秀給大家看。

果不其然，王世堅「一諾千金」，今晚出場只見「木馬」不見人，最後突破「木馬」重磅登場，還拉起用廢物做成的小提琴大秀一段，現場驚呼連連，博恩更說這把琴是王浩宇做的。

博恩一路狂開砲，說王世堅跳過4次海，如果出傳記真的可以叫做「老人與海」，就叫王把最愛說的「一諾千金 誠信至上」留著對老婆講，腳踏兩條船也是會掉進海裡，暗指他與女助理偷情上摩鐵的婚外情。王世堅上台被酸爆，整個人一臉尷尬到快要笑不出來，現場氣氛頻頻掀起高潮。

「炎上王世堅」今晚火伴有謝龍介、黃瀞瑩、吳崢、Asiaboy禁藥王＆Lizi栗子、百靈果凱莉、賀瓏等人。圖／薩泰爾娛樂提供
「炎上王世堅」今晚火伴有謝龍介、黃瀞瑩、吳崢、Asiaboy禁藥王＆Lizi栗子、百靈果凱莉、賀瓏等人。圖／薩泰爾娛樂提供
炎上大將軍曾博恩以一襲「特洛伊戰士」盔甲裝出場。圖／薩泰爾娛樂提供
炎上大將軍曾博恩以一襲「特洛伊戰士」盔甲裝出場。圖／薩泰爾娛樂提供
王世堅今天首度炎上還拉小提琴，炒熱現場氣氛。圖／薩泰爾娛樂提供
王世堅今天首度炎上還拉小提琴，炒熱現場氣氛。圖／薩泰爾娛樂提供

王世堅 柯文哲

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