強調民進黨「初選要公平」 賴清德：不至於和2020年的選舉一樣

副總統賴清德正在參選民進黨主席，一系列的向黨員說明會今天來到台北市，和過去幾場不一樣的是，今天一改過去說明會現場多年長者情況，以年輕人居多，提出問題的面相也非常廣，從少子化、女性議題、年輕人低薪到擔憂民進黨氣勢衰敗都有。賴清德表示，下一場選舉就是2024年總統大選，民進黨不至於和2020年的選舉一樣，一定會有公平的初選。

關於公平初選議題，賴清德先看向一同出席的台北市立委吳思瑤打趣地說，沒有保障現任；又看向一旁的不分區立委洪申翰指出，同樣地，不分區如果做不好，也不見得在安全名單。

現場有年輕人提問，抗中保台、和中保台、友中保台，到底差在哪？兵役制度調整對抗中保台的影響又是什麼？賴清德表示，民進黨面對中國武力威脅，只要中國沒有放棄武力攻台的一天，台灣必須要有抵抗中國入侵的決心。蔡英文總統在發表兵役調整政策時也說，基於全民國防理念，未來會分成主戰部隊、守備部隊、後勤部隊與後備部隊四大塊，還沒有做到很好溝通說明的部分，未來會持續加強。

賴清德也說，年輕人是重要元素，所以他更要和年輕人接觸。面對這次選舉的結果，則有三點態度要和年輕人說明，首先是民進黨要誠實接受選舉的結果，不管選民動機如何，只要最後不支持民進黨，都要誠實接受；再者，要誠實面對社會批評；最後，針對各方寶貴意見提出對策，要掌握改革契機，讓民進黨重整旗鼓。

賴清德也以他過去行醫經驗為例表示，以前病人家屬都會焦急地問，「醫生啊，這到底有沒有救？」今天自己就像當年的病人家屬，也想和年輕人詢問，民進黨有救或沒救？

賴清德指出，聽完現場踴躍發言後發覺到，年輕人不是生氣，而是失望，失望的是不知道要用什麼來支持民進黨。而作為執政黨，哪怕是地方選舉，都要有重大、關鍵的政策提出來，社會大眾才會知道，是為了更好的國家來投這一票，而不是基於對民進黨的支持而已。