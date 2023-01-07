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青年座談砲火四射 賴清德表示要誠實面對

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨主席參選人副總統賴清德（左二）今晚與青年黨員座談，傾聽年輕人的聲音並做回應。記者潘俊宏／攝影
民進黨主席參選人副總統賴清德（左二）今晚與青年黨員座談，傾聽年輕人的聲音並做回應。記者潘俊宏／攝影

副總統賴清德今晚在台北與黨內青年座談，與會年輕人抨擊不斷，對政策多所質疑、也對政府施政無感，認為政府對青年不甚了解、也有距離，只見政府花了很多錢，卻無法解決青年的困境與挫折。

賴清德坦言，面對民進黨敗選，要誠實接受這場選舉結果，誠實面對社會各界的批評與自己的不足，廣納各界的意見與批評，才能重整旗鼓再出發，尤其這次跟年輕人有很大關係，不若以往這樣支持民進黨，希望在座各位年輕人就像醫生，自己就像病人，能提出建言對民進黨對症下藥。

賴清德表示，其實年輕人不是生氣，而是失望與無力，民進黨在開放政府這方面做得不夠好。還有，民進黨知道這個國家有許多問題，除了面對中國的武力威脅，台灣也要有抵抗中國的決心，所以蔡總統在回應兵役延長時，也是讓台灣更有抵抗外敵的決心。至於少子化問題，有很多原因造成，當初行政院規劃時特別針對經濟、與懷孕不易等問題優先解決，這需要大家共同努力，改變社會氛圍。

賴清德也讚揚現場一位年輕郭里長的說法，認為政府不應善小而不為，應該關心每位民眾的需要，幫忙解決。

至於年輕人面對的問題，比如低薪、房價與租金、性別、勞動條件等各方面，賴清德也逐一回應政府已經做的政策，也會針對實際情況再做努力。

民進黨主席參選人副總統賴清德（右）今晚與青年黨員座談，傾聽年輕人的聲音並做回應。記者潘俊宏／攝影
民進黨主席參選人副總統賴清德（右）今晚與青年黨員座談，傾聽年輕人的聲音並做回應。記者潘俊宏／攝影
民進黨主席參選人副總統賴清德（右）今晚與青年黨員座談，傾聽年輕人的聲音並做回應。記者潘俊宏／攝影
民進黨主席參選人副總統賴清德（右）今晚與青年黨員座談，傾聽年輕人的聲音並做回應。記者潘俊宏／攝影
民進黨主席參選人副總統賴清德（右）今晚與青年黨員座談，傾聽年輕人的聲音。記者潘俊宏／攝影
民進黨主席參選人副總統賴清德（右）今晚與青年黨員座談，傾聽年輕人的聲音。記者潘俊宏／攝影

民進黨 賴清德 青年

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