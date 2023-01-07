小三通首航PCR檢驗出爐 37名旅客有7陽性 陽性率18.9%

小三通專案今日首航，上午10點由台灣出發，載著金門縣長陳福海、金門民意代表及記者等25人赴廈門，並搭乘12時的船班返航，迎回37名金馬鄉親及陸配。指揮中心發言人莊人祥今傍晚表示，37名旅客PCR檢驗報告出爐，共有7名檢驗結果陽性，陽性率為18.9%。

因應大陸新冠疫情持續，台灣從今年1月1日至31日，實施大陸航班入境旅客加強檢疫方案，在機場採檢唾液PCR，1月7日開始的小三通春節專案比照辦理，在船班抵達金馬後，對乘客進行唾液PCR，同時配合7天自主防疫及自我篩檢。

今上午小三通首航，針對自廈門返台的37名金馬鄉親及陸配進行唾液PCR篩檢，今晚間PCR檢驗出爐，莊人祥表示，37名旅客PCR檢驗報告出爐，共有7名檢驗結果陽性，陽性率為18.9%。

今公布1月5日大陸入境航班乘客機場唾液PCR篩檢結果，合計篩檢1284人，其中286名陽性個案，陽性率22.3％。莊人祥表示，從1月1日至1月5日平均陽性率約21%，顯現中國大陸先前已經有一波感染，目前很多民眾仍在時陰時陽、或是正在感染中。

指揮中心指揮官王必勝今晚間於臉書發文，指出1月1日至1月5日從中國4個航點直飛入境我國的旅客，唾液PCR篩檢共5283人，其中陽性1111人，陽性率21%，且尚未有逐日下降趨勢，顯示中國疫情仍處於大流行期。

王必勝表示，在病毒基因定序的結果方面，有60%為BA.5.2，跟我國現在的主流變異株相同。另有接近40%為BF.7。目前尚未驗出新的變異株。指揮中心會持續相關檢驗工作，密切注意後續的發展。

王必勝提醒，新冠病毒突變一直都在發生，目前世界已知較強勢的變異株，都是Omicron家族，BA.5系列、BQ系列、BF.7系列、XBB系列，在各國都有不同的佔比。但造成重症或死亡比例都差不多。對於未知變異株監測的重點，除了高傳染力外，主要是兩點：一是造成重症及死亡的比例是否增加，另外就是是否會造成高比例的重複感染。

王必勝再三呼籲民眾，年關將屆，聚會、返鄉、出遊、出國頻繁，應該儘快接種次世代疫苗，增加自我保護力，過個健康好新年。