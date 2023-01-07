被問卸任後選總統？　管中閔引袁寒雲詩句14字回應

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聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長管中閔今天深夜任期將屆滿，於今日交棒給新任校長陳文章。圖／台大提供
台大校長管中閔今天深夜任期將屆滿，於今日交棒給新任校長陳文章。圖／台大提供

台大校長今天（1/7）舉行第13任校長交接典禮，由管中閔將台大印信交給新任校長陳文章。近日部分支持者於社群平台上成立「支持管中閔選總統後援會」，盼管中閔離開羅斯福路後進軍重慶南路。管中閔稍早接受媒體聯訪時，反問媒體，想聽文雅還是淺顯易懂的說法？文雅說法是「絕憐高處多風雨，莫到瓊樓最上層。」直白說法則為：「我沒這個屁股。」

台大校長管中閔今卸任交接，但民間仍有聲音期待管中閔揮揮衣袖，由羅斯福路邁向重慶南路，2024年進入總統府。當年「卡管案」，管中閔和賴清德皆曾引九陽真經隔空交鋒，兩人是否再戰備受矚目。

管中閔今天於交接典禮後接受媒體聯訪，被問到未來打算，他表示，卸任後就不再是公眾人物，台大校長一職已經是人生中最珍貴的事，但最近確實也聽聞外界說法，就只統一回答一次。

隨後管中閔反問在場記者，「想聽文雅還是淺顯易懂的說法？」他隨即先引述袁世凱次子袁寒雲的詩句，「絕憐高處多風雨，莫到瓊樓最上層。」表示心中已無角逐政治、在上一層樓的想法；隨後則用不輪轉的台語表示：「我沒這個屁股啦。」

近日不少台大學生把握機會，特地到校長室與管中閔合影，管中閔也談到，擔任校長四年間很累但也很開心，學生主動來合影，代表自己應該不是討人厭的校長，未來將回到管理學院任職。

至於近日學界倡議以修學分代替寫碩士論文，管中閔則表示，「你問我沒用了，我不當校長了。」

管中閔 台大 大學生

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