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營建署公布社會住宅推動進度 明年底可望達成20萬戶目標

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部今天公布社會住宅推動情況，截至去年底，已經達成超過7萬戶1千餘戶，包租代管社宅累計媒合5萬7千餘戶，合計已超過12萬8千戶，預估明年底可達到20萬戶目標。圖為東明公宅。本報資料照片
內政部今天公布社會住宅推動情況，截至去年底，已經達成超過7萬戶1千餘戶，包租代管社宅累計媒合5萬7千餘戶，合計已超過12萬8千戶，預估明年底可達到20萬戶目標。圖為東明公宅。本報資料照片

蔡政府上任後喊出8年20萬戶社會住宅社宅政策推動進度屢遭質疑，內政部營建署今天發布新聞稿指出，截至去年底，已經達成超過7萬戶1千餘戶，包租代管社宅累計媒合5萬7千餘戶，合計已超過12萬8千戶，展現政府落實居住正義的決心，明年底可望達成20萬戶目標。

營建署表示，中央已超前部署，協調各部會盤點並篩選出適宜興辦社宅的土地，並與地方政府、國家住宅及都市更新中心共同積極推動，第一階段4萬戶直接興建社宅目標已於109年底達成，110年累計達成5萬4554戶，截至去年12月底既有、新完工、興建中及已決標待開工的社宅合計7萬1112戶，按照社宅推動的進度，持續穩健成長，將於明年達成12萬戶目標。

包租代管社宅部分，截至去年12月底，累計媒合5萬7233戶，且每季穩定成功媒合6000戶以上，未來將透過多元行銷方式持續宣導，再創包租代管媒合最高量能。

營建署表示，地方政府自前年起放緩興辦社宅腳步，近二年僅增加4348戶社宅，地方政府申請中央社會住宅補助，除興建期融資利息及土地租金全額補助外，另外有關非自償性經費補助，自前年起決標案件，改以實際興建成本計算，對地方政府財務負擔大為減輕。

營建署呼籲地方政府應該更積極與中央齊心協力推動社會住宅，以實際行動落實居住正義，回應民眾對於住宅協助的期待。

社宅 社會住宅 居住正義

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