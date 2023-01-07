柯建銘稱「春節發現金」來不及 曾銘宗：總召我當做給你看

政府去年超徵4500億元稅收，行政院日前宣布將發放每人6000元。國民黨立法院黨團主張延長立法院會期4天至19日，可在年前完備法源、過年就能發出。民進黨立法院黨團總召柯建銘則認為就算延會，程序上也來不及。

國民黨團總召曾銘宗今受訪時表示，執政團隊不要把責任推給立院，如民進黨認為做不到，「那老柯的總召給我當，我做（指過年發現金）給他看」。

依照制度，若要發現金，行政院應先提出條例及預算案送到立院，審查通過後才有法源能執行，目前行政還未提出，國民黨團則已提案，要求立法院為了完備該法源延會，但今朝野為延會與否協商、未達共識。

柯建銘今表示，即使行政院現在把案子送進來，後續要先審查特別條例，還有預算編列、審查、備詢等法定程序要走，呼籲國民黨理性，「這不是像過年在廟口發紅包，光靠臨時會4天能做得到嗎？」

柯建銘說，既然是既定政策就照時程走，不是過年前沒發就不發，國民黨不要讓全國民眾誤解。

曾銘宗表示，政府遲遲不動作，就是要把過年發不出的責任推給立法院，柯建銘大概是「蔡英文總統要他扛」，讓立法院一起「揹鍋」。

曾銘宗說，「發現金」相關法案相對單純，不會超過十條，因此一天到兩天就能完成立法，只要行政院盡快送案到立院且趕快做發放準備，到時立院排入議程、逕付二讀等就能快速完成程序，黨團預估是正月15日左右可發到民眾手上，因此才提出延會到19日建議。