柯建銘稱「春節發現金」來不及 曾銘宗：總召我當做給你看
政府去年超徵4500億元稅收，行政院日前宣布將發放每人6000元。國民黨立法院黨團主張延長立法院會期4天至19日，可在年前完備法源、過年就能發出。民進黨立法院黨團總召柯建銘則認為就算延會，程序上也來不及。
國民黨團總召曾銘宗今受訪時表示，執政團隊不要把責任推給立院，如民進黨認為做不到，「那老柯的總召給我當，我做（指過年發現金）給他看」。
依照制度，若要發現金，行政院應先提出條例及預算案送到立院，審查通過後才有法源能執行，目前行政還未提出，國民黨團則已提案，要求立法院為了完備該法源延會，但今朝野為延會與否協商、未達共識。
柯建銘今表示，即使行政院現在把案子送進來，後續要先審查特別條例，還有預算編列、審查、備詢等法定程序要走，呼籲國民黨理性，「這不是像過年在廟口發紅包，光靠臨時會4天能做得到嗎？」
柯建銘說，既然是既定政策就照時程走，不是過年前沒發就不發，國民黨不要讓全國民眾誤解。
曾銘宗表示，政府遲遲不動作，就是要把過年發不出的責任推給立法院，柯建銘大概是「蔡英文總統要他扛」，讓立法院一起「揹鍋」。
曾銘宗說，「發現金」相關法案相對單純，不會超過十條，因此一天到兩天就能完成立法，只要行政院盡快送案到立院且趕快做發放準備，到時立院排入議程、逕付二讀等就能快速完成程序，黨團預估是正月15日左右可發到民眾手上，因此才提出延會到19日建議。
曾銘宗表示，國民黨團自己都已在擬相關對案了，既然柯建銘堅持說做不到，那他要向柯建銘喊話，執政黨趕快放手給國民黨做，乾脆在加快發現金法源此案上「民進黨團總召我來做好了」、「做給他（指柯建銘）看」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言