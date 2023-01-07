影／小三通春節專案今天正式復航 沉寂的水頭碼頭又熱鬧起來

受到疫情影響，中斷將近3年的小三通，今天舉行盛大的春節專案復航儀式，金門縣長陳福海與立委陳玉珍特別搭上首航的金瑞龍船班前往廈門迎接鄉親，陸委會主委邱太三則在碼頭送行。邱太三表示，希望在金馬民眾春節交通專案推動的過程中，「逐步建立台灣人民對恢復兩岸交流的信心，也逐步增加兩岸相關部門的互信」。

小三通復航儀式今天上午9點多在水頭碼頭上舉行，包括邱太三、陳福海、陳玉珍、議長洪允典、交通部航港局局長葉協隆、陸委會副主委邱垂正與多名縣議員等人都到場參與，縣府還特別安排舞獅與大鼓表演，讓沉寂好久的碼頭又再度熱鬧起來。

邱太三表示，今天的首航，是啟動「小三通」客運復航的起點，也是在疫情可控下，推動兩岸有序交流的起點。他指出，在中國大陸疫情嚴峻的情況下，還能夠推動春節專案復航，十分不容易。

他說，了解部分民眾對於專案限制搭乘旅客身分、航班數量等，感到失望，希望可以常態化實施。但是面對疫情的風險與威脅，金門鄉親的健康和安全，是政府推動政策的最優先考量，未來將會同相關機關，依據春節專案運作情況，以及疫情等相關情勢的變化，對「小三通」客運進行滾動檢討。

陳福海表示，感謝陸委會跟口岸各單位的協助，讓小三通順利復航，小三通在穩健有序的復航過程，希望未來是常態小三通。小三通對金門的影響很大，記得8年前小三通有200萬人次。

陳福海也說，他在12月到大陸會談時，當時有答應金門籍學子與鄉親接他們回家，此次是兌現承諾，也能跟新住民說，「你們可以回家，且未來想回家就可以回家」。

陳玉珍也說，小三通復航是兩岸破冰的開始，相信小三通健康有序的走下去，就會等到兩岸和平花開的一天，她說，這次跨部會協商與協助，讓中斷3年小三通，終於有重新開始的一天，「復航兩岸慶團圓、百業從興盛」，希望春節方案後，在遵循蔡總統所說，健康有序交流，希望小三通越走越順。