北市超徵210億元也發現金？蔣萬安：規畫市政推動

台北市議員苗博雅日前在臉書貼文表示柯文哲2015至2022執政台北市8年間，共超徵210億元，如果平均發給市民，每個人可得8500元。台北市長蔣萬安下午出席台北市傑出市民送春聯活動受訪，媒體詢問會發現金嗎？蔣萬安說，目前可能規畫是在市政的推動上。

蔣萬安指出，市府現正在盤點相關的稅收，也會再進行完整的評估之後，會做一個完整的說明。未來一定是用在相關重要的施政上，包括減輕年輕人的負擔，相關福利政策的推動，都是很重要的考量。

至於中央發現金6000元要舉債？蔣萬安指出，所以中央要考慮到相關財政紀律的問題，絕對不要讓民眾的權益受損。至於市府前發言人陳智菡表示，台北市前幾年超收的稅款，大部分來自中央分配的「統籌分配款」蔣萬安指出，其實已經有掌握，也已經請秘書長、財政局等相關單位做盤點，然後做完整的規畫，有決定就會跟大家說明。

對於中央要舉債發6000元現金？蔣萬安說，想接下來還有進入立法院相關審議程序，絕對尊重立法院相關審議的過程。

至於北市的超收是不是主張「還稅於民」，蔣萬安說，目前都在盤點，未來要用做什麼用途還在評估中。但很重要的考量，對於年輕人的負擔減輕還有相關社會福利政策的推動上，這是會優先考量的。