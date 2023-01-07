怒嗆民進黨台南黑金勾結 館長：當台灣人都死了？
民進黨籍台南正副議長賄選案持續延燒。網紅「館長」陳之漢昨天在直播中表示，台南就是標準的黑金勾結，選議長照樣恐嚇買票，這樣還要和人民說沒有黑金政治嗎？民進黨真的沒救了，什麼時候變得這麼死不要臉，「還敢說你們是台灣人？還敢說台灣價值？」
館長指出，自己今年要舉辦「黑金政治滾出台灣」大遊行，民進黨繼續這樣下去，今年遊行的人就越多，且民進黨實在越來越誇張，「是當台灣人都死了嗎？」
館長不只砲火對準台南黑金，也批評新竹棒球場淺層挖出磚石、電線等廢棄物案件。民進黨已經無法無天、睜眼說瞎話，新竹市前市長林智堅去年7月才對媒體稱「過去8年親自巡察監工」，結果新任市長高虹安隨便一挖，就一百多項缺失。
館長表示，新竹棒球場擺在國人眼前，就是超級大弊案，磚石、電線都是垃圾，林智堅不是做8天，是做8年，還親自巡察監工，出問題就說要高虹安不要轉移焦點，「這到底在講什麼？一點政治責任都沒有嗎？側翼還挺得下去？」
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