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馬英九春聯來台東 國民黨東縣黨部下周三上午發送

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
前總統馬英九今天在臉書公布春聯訊息，台東縣黨部下周三開放民眾索取、每人2張、限量500張索完為止。記者卜敏正／翻攝
前總統馬英九今天在臉書公布春聯訊息，台東縣黨部下周三開放民眾索取、每人2張、限量500張索完為止。記者卜敏正／翻攝

前總統馬英九今天在臉書表示，今年揮毫春聯為「虎嘯生威千山過，兔躍引暖萬木春」，並公布可在台北、新北、高雄、台東....等縣市索取，國民黨台東縣黨部表示，縣黨部下周三開放民眾索取、每人2張、限量500張索完為止。

台東縣黨部表示，馬英九春聯每年都相當受歡迎，縣黨部今年特別提早跟馬辦「訂貨」，據了解，春聯今開始陸續從台北寄出，因為中間隔著假日，估周二下午才會到貨，縣黨部訂周三上午9點後開始接受民眾免費索取，每人限索2張。

馬英九今天透過臉書，發布他揮毫寫春聯訊息，並公布可以在台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄、台東等縣市索取。

馬英九表示，再過兩周就要過年了。因為疫情，過去幾年，大家都過得很辛苦，但雨過終會天晴。靠著國人高度自律，台灣漸漸走出疫情陰霾，生活也逐步恢復正常。「我相信，來年一定會更好」。

他說，「虎嘯生威千山過，兔躍引暖萬木春」，虎年已經帶走疫情荊棘，兔年一定會迎來大地回春。祝福台灣百業興隆，萬事如意。

台東縣黨部地址：台東縣台東市博愛路430號 089 330614

馬英九 台東 春聯

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