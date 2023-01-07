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考慮邀郭台銘回國民黨？朱立倫這樣說

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考慮邀郭台銘回國民黨？朱立倫這樣說

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨主席朱立倫上午與北市立委補選候選人王鴻薇在松江路口拜票。記者楊正海／攝影
國民黨主席朱立倫上午與北市立委補選候選人王鴻薇在松江路口拜票。記者楊正海／攝影

九合一選後各黨備戰2024，國民黨主席朱立倫傳出規畫在立委補選後訪問日本及美國，為總統大選暖身。對此，朱立倫上午與立委補選候選人王鴻薇在松江路口拜票受訪指出，國民黨在任何時刻，都可能會安排這樣的訪問。

朱立倫表示，國民黨未來面對國際，一定是包括美國、日本，包括其他的民主國家，也包括中國大陸，都要保持密切聯繫，所以國民黨在任何時刻，都可能會安排這樣的訪問，為未來的總統候選人、重要候選人，奠下國際交流基礎， 包括他本人，副主席、黨內重要人士，都有可能出訪。

朱立倫也說，詳細時程沒有規畫，現在最重的是王鴻薇的補選，和接下來南投立委的補選。另外，有周刊報導鴻海創辦人郭台銘挺侯友宜，黨就會徵召？朱立倫指出，如果週刊都可以相信的話，他看過之前前後寫了他三四篇，最後證實都是假的，所以就不必要去證實了。

也有媒體報導，郭台銘是否會選，農曆年後做出最後決定？對此，媒體問朱立倫是否有考慮邀郭台銘回黨？朱立倫表示，他還是強調，國民黨需要大家一起團結努力，不能只靠國民黨的力量，需要所有非民進黨的力量，不管是藍色、白色或什麼顏色的都歡迎，大家團結在一起，支持、加入國民黨，是最大目標，共同勝選，讓台灣好、中華民國好。

朱立倫 國民黨 郭台銘

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