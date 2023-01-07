考慮邀郭台銘回國民黨？朱立倫這樣說

九合一選後各黨備戰2024，國民黨主席朱立倫傳出規畫在立委補選後訪問日本及美國，為總統大選暖身。對此，朱立倫上午與立委補選候選人王鴻薇在松江路口拜票受訪指出，國民黨在任何時刻，都可能會安排這樣的訪問。

朱立倫表示，國民黨未來面對國際，一定是包括美國、日本，包括其他的民主國家，也包括中國大陸，都要保持密切聯繫，所以國民黨在任何時刻，都可能會安排這樣的訪問，為未來的總統候選人、重要候選人，奠下國際交流基礎， 包括他本人，副主席、黨內重要人士，都有可能出訪。

朱立倫也說，詳細時程沒有規畫，現在最重的是王鴻薇的補選，和接下來南投立委的補選。另外，有周刊報導鴻海創辦人郭台銘挺侯友宜，黨就會徵召？朱立倫指出，如果週刊都可以相信的話，他看過之前前後寫了他三四篇，最後證實都是假的，所以就不必要去證實了。

也有媒體報導，郭台銘是否會選，農曆年後做出最後決定？對此，媒體問朱立倫是否有考慮邀郭台銘回黨？朱立倫表示，他還是強調，國民黨需要大家一起團結努力，不能只靠國民黨的力量，需要所有非民進黨的力量，不管是藍色、白色或什麼顏色的都歡迎，大家團結在一起，支持、加入國民黨，是最大目標，共同勝選，讓台灣好、中華民國好。