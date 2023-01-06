民進黨重整旗鼓 賴清德：要用更大民主解決問題

民進黨黨主席補選候選人、副總統賴清德今天南下雲林展開一連串行程，下午到北港朝天宮、元長鄉農園參加法會及關心農民，晚上7點半在虎尾舉行「向黨員報告-政見發表會」，立委蘇治芬、劉建國及雲林縣黨部主委林金忠等人均出席與會，席間賴清德聽取多位黨員意見後表示，會參考檢討，強調「民主問題，一定要用更大的民主解決」。

賴清德今晚與雲林縣黨員座談，蘇治芬向他鞠躬表示要「世代交替」，劉建國也為2022地方公職人員選舉敗選鞠躬致歉；林金忠表示，選舉結果不如意，他認表現不好，願意辭職負責，黨內處理違紀案及紛爭等爭議也都概括承受，造成黨員的不愉快，他向黨員鞠躬表達歉意。

會中許多黨員激動表達意見，黨員林昀蔚反映，抗中保台變成和平保台，他認為若能在中國疫情嚴峻下，台灣提出醫療援助，轉變為人道主義者，相信能讓習近平減緩對台的戰爭壓力，此外也希望賴清德當選黨主席後，能重視能源問題，並盡快提出下屆全國立委參選名單，初選辦法則廣納各種基層聲音，讓黨重新接回地氣，找回人民信心與年輕人支持。

另，有長期支持者說，為何去年大選，年輕人投票率低，因為「票投民進黨，又要上戰場，且萬物皆漲，唯獨薪水不漲」，另名資深黨員也指出，目前詐騙集團猖獗，政府抓了又放管不了，凸顯無能，應思考如何保護百姓，希望賴清德當黨主席，大力改革。

台西鄉黨員說，年底大選當地賄選非常嚴重，有人「抓了又買」目無王法，且詐騙、毒品大量影響台灣，激憤表示「政府的眼睛若再繼續蒙蔽，台灣會走向死亡！」呼籲必須重視這些國安問題。

賴清德表示，他為了找回民進黨重整旗鼓的力量，今天「檢討列車」來到雲林，感謝黨員提供寶貴意見，言談中感受到大家對民進黨的期待，這些都是讓他參考、鞭策民進黨檢討改進的方向，隨即向黨員鞠躬道謝。

賴清德說，民進黨是台灣土地第1個出現的本土政黨，多年來結合社會力量，追求百分之百言論自由、推動國會全面改選及總統直選，帶動台灣民主進步與國家發展，黨的使命非常珍貴，至今仍以身為黨員為榮，他強調，台灣現在的民主有了最好的成果，重申「民主問題，一定要用更大的民主解決，絕不能走回頭路」。