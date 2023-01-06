吳怡農拋台北、汐止、基隆合併 謝國樑：各可能方案都考量

民進黨北市立委候選人吳怡農拋出希望完成台北、基隆與新北汐止行政區整併，建議選後要好好整體規畫，基隆市長謝國樑也盼基隆能有直轄市待遇，選後可以進行改革。謝國樑今天回應，各項可能的方案都會納入審慎考量。

謝國樑今天對台北、基隆與新北汐止行政區整併表示，讓基隆市民未來享有直轄市民的待遇是刻不容緩的議題，各項可能的方案都會納入審慎考量。

吳怡農今赴長春市場拜票前受訪時表示，關於行政區域重劃不應該只有在選舉時候討論，他提議在選後好好做整體規劃。首先，台北、汐止、基隆合併自己不是第一個提出的，郝龍斌就曾經提過，區域合併也需要地方政府的支持和具體需求。

吳怡農說，謝國樑上任後，就提出希望基隆市爭取直轄市待遇，但基隆若沒與直轄市合併，很難實現同待遇，期待無論是地方政府達成共識送到中央，還是由中央透過地方制度法調整，都希望為了台灣整體規畫、完善接下來30年發展，能在選後進行改革。

謝國樑在上任後第一次市政會議，拋出「基隆市升格」議題說，北北基桃近1000萬人口，唯一基隆30幾萬市民沒納入直轄市，市民權益受損。假如多數市民贊成，就會規畫逐步推動，有「單獨升格、合併升格」，應該也有「併入直轄市」選項，但無時間表。

謝國樑說，升格直轄市有幾種方式，如台北縣「單獨升格」成新北市，或台南市跟台南縣「合併升格」成新台南市，也應該有「併入直轄市」選項。基隆人口不足，單獨升格不可能，他會從合併升格跟其他選項思考。