影／出席國家太空中心揭牌 高虹安伴蔡總統進場零交談

位於新竹市科學園區的國家太空中心，今年元旦起由財團法人國家實驗研究院轄下的國家太空中心改制為行政法人國家太空中心，今舉行揭牌典禮，蔡英文總統親臨會場見證，並由新竹市長高虹安特別在會前陪同蔡英文進場，成為兩人同台唯一互動。

總統蔡英文今出席國家太空中心改制揭牌，新竹市長高虹安與總統同框，會前即備受外界矚目；高虹安以地主身分禮貌性迎接蔡英文進場，兩人先是並行，隨後高則改走在蔡後方陪同進場，過程中雙方無交談，揭牌時刻兩人也是一左一右排排站，沒有多餘互動。

總統蔡英文致詞表示，這幾年來，從福衛5號到福衛7號，台灣自主研製衛星的實力正不斷提升。去年，台灣第一座短期科研火箭發射場已經落腳屏東，第一枚由台灣自製的氣象衛星「獵風者」，預計在今年下半年升空，這也代表臺灣在太空產業的發展、設計和製造能力，都更上一層樓。

蔡英文說，政府透過第3期長程太空計畫，在10年投入251億和民間攜手共同打造強韌的太空產業國家隊，進軍國際太空產業；太空中心改制成行政法人是推動太空產業關鍵的里程碑，提供更有彈性的制度和環境，打造更完善的練兵場，也讓台灣的廠商能取得更完整的「飛行履歷」，進而獲得國際的認可。

國家太空中心主任吳宗信指出，國家太空中心第2枚自製衛星「獵風者」預計今年升空，後續還有福衛8號系列衛星、合成孔徑雷達衛星，以及B5G低軌通訊衛星的計畫在進行中；除了衛星，小型衛星載具計畫也將啟動，透過高頻率取得元件與技術的飛行履歷，推進太空科技與產業進步。

國科會主委吳政忠表示，台灣的太空產業雖然在這兩、三年急起直追，但全世界太空產業真正進入商業範疇，也是近三、四年的事情，臺灣沒有落後，有堅實的ICT實力與相關技術，絕對能在國際扮演關鍵角色，國科會會全力以赴，跟數位部、經濟部、教育部等部會攜手合作。

太空發展法在2022年1月20日施行，依法為順利推動各項專業太空活動與業務，需成立專責法人，因此國科會規畫將國家太空中心改制為直接隸屬於國科會的行政法人。改制後，「國家太空中心」中文名稱不變，英文由NSPO（National Space Organization）改為TASA（Taiwan Space Agency）。