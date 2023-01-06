新竹棒球場缺失 藍委批林智堅聲明卸責：根本「俗辣」

新竹棒球場因斥資12億改建仍有諸多缺失，引起各方質疑，而新竹市長高虹安更揭露棒球場淺層土壤挖到磚頭、廢棄電線等。新竹市前市長林智堅以4點聲明呼籲高虹安「解決問題、勿轉移焦點」等。國民黨立委洪孟楷發文重批表示，林智堅的4點聲明，「根本俗辣（台語：卒子，意指懦夫）」，有問題不敢面對。

洪孟楷文中表示，林智堅的回應竟然是籲高虹安勿將球場當政治工具轉移焦點，甚至還說高虹安必須解決問題等才是負責任，但現在高虹安不就是在替林智堅解決問題？不就是因為當時林智堅不負責任，現在才要送檢調調查跟善後嗎？

洪孟楷諷刺表示，林智堅的說法，就是「選前林智堅一肩扛起，選後高虹安負責到底」，四點聲明就是證明，根本俗辣行徑。

洪孟楷批評，人謀不臧、或是把球場當掩埋場，新竹市府八年做出這個政績如今被真相打臉，林智堅感到抱歉汗顏都不足以謝罪了，竟還想用政治語言轉移焦點，新竹市民沒讓民進黨繼續執政，就是想要查清楚棒球場，現在高虹安做的事，就是回應新竹市民期望？

洪孟楷也指出，林智堅曾說「過去八年親自監工新竹市立棒球場」，現在有問題不出來面對，也要向當初和林智堅一起出席看球的蔡英文總統、中職會長蔡其昌喊話，「還要默許這樣的離譜狀況繼續嗎」，他身為一位棒球迷，永遠無法原諒林智堅俗辣、不敢面對的行為。