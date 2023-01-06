直播全都錄！柯建銘不斷靠近「壓麥克風擋發言」 邱顯智暴怒飆粗口

去年10月媒體披露我國2300萬人戶籍資料遭上網販售，時代力量立委邱顯智多次以預算要促成內政部進行調查，卻遭執政黨以人數優勢封殺，因此邱顯智一口氣提出111個提案，項目皆為內政資訊業務凍結100萬元。朝野黨團今天協商時，民進黨團總召柯建銘質疑，一百多個案子幾乎相同，這是搞什麼東西，建議併案處理，柯建銘一度靠近邱顯智，並用手將邱的麥克風下壓，引發邱顯智不滿，脫口而出粗口，場面火爆，立法院長游錫堃急忙喊休息溝通。

游錫堃今天邀集朝野黨團協商中央政府總預算案，談到內政部資訊業務費時，邱顯智共提出111個提案，主張凍結100萬元；柯建銘質疑，提案內容大同小異，這是在搞什麼鬼？

邱顯智則說，每個案子受害人不同，情況不一樣，原本內政部排定今天下午要來說明，但因為在協商，現在連提案修正文字都沒出來，希望等到內政部說明後再處理；但柯建銘認為在場直接溝通即可。

柯建銘此時走到邱顯智座位旁直呼，「時代力量沒有特權，不要耍流氓，不要搞這套。」談話席間，柯建銘突然把邱顯智的麥克風下壓，引發邱顯智不滿，憑甚麼切人家的麥克鳳，爆粗口罵「X」，民進黨團幹事長羅致政急忙提醒，邱委員注意一下發言，會議有直播。經過休息溝通後，朝野決定先行保留，另外擇期再處理相關提案。