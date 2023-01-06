直播全都錄！柯建銘不斷靠近「壓麥克風擋發言」 邱顯智暴怒飆粗口

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聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
時代力量立委邱顯智。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
時代力量立委邱顯智。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

去年10月媒體披露我國2300萬人戶籍資料遭上網販售，時代力量立委邱顯智多次以預算要促成內政部進行調查，卻遭執政黨以人數優勢封殺，因此邱顯智一口氣提出111個提案，項目皆為內政資訊業務凍結100萬元。朝野黨團今天協商時，民進黨團總召柯建銘質疑，一百多個案子幾乎相同，這是搞什麼東西，建議併案處理，柯建銘一度靠近邱顯智，並用手將邱的麥克風下壓，引發邱顯智不滿，脫口而出粗口，場面火爆，立法院長游錫堃急忙喊休息溝通。

游錫堃今天邀集朝野黨團協商中央政府總預算案，談到內政部資訊業務費時，邱顯智共提出111個提案，主張凍結100萬元；柯建銘質疑，提案內容大同小異，這是在搞什麼鬼？

邱顯智則說，每個案子受害人不同，情況不一樣，原本內政部排定今天下午要來說明，但因為在協商，現在連提案修正文字都沒出來，希望等到內政部說明後再處理；但柯建銘認為在場直接溝通即可。

柯建銘此時走到邱顯智座位旁直呼，「時代力量沒有特權，不要耍流氓，不要搞這套。」談話席間，柯建銘突然把邱顯智的麥克風下壓，引發邱顯智不滿，憑甚麼切人家的麥克鳳，爆粗口罵「X」，民進黨團幹事長羅致政急忙提醒，邱委員注意一下發言，會議有直播。經過休息溝通後，朝野決定先行保留，另外擇期再處理相關提案。

立法院長游錫堃今天主持朝野協商討論中央政府總預算案，過程中民進黨團總召柯建銘一度因內政部預算跟時代力量黨團邱顯智爭鋒相對，邱顯智不滿柯建銘壓下麥克風阻擋發言，氣得當場飆罵粗口。圖／取自國會頻道
立法院長游錫堃今天主持朝野協商討論中央政府總預算案，過程中民進黨團總召柯建銘一度因內政部預算跟時代力量黨團邱顯智爭鋒相對，邱顯智不滿柯建銘壓下麥克風阻擋發言，氣得當場飆罵粗口。圖／取自國會頻道

邱顯智 柯建銘 內政部 時代力量 民進黨 游錫堃

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