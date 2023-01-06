傳綠委提案對高嘉瑜黨紀處分 柯建銘：不會未審先判

政府去年超徵4500億元，民進黨立委高嘉瑜批評，超徵稅收是行政失能，引發多位民進黨立委反彈，甚至傳出有綠委擬提案要對高嘉瑜黨紀處分。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天下午受訪表示，不知道有誰提案，若有提案到黨團再講，不會未審先判。

高嘉瑜日前在臉書批評，政府連年稅收超徵，凸顯行政失能；高嘉瑜言論傳出民進黨團群組炸鍋，有綠委認為，民進黨內有各種不同聲音都可以理解，但高嘉瑜為個人聲量顛倒是非，把政府發錢的一樁美意講成政府做錯事，高嘉瑜身為執政黨立委，這樣的發言不恰當。

傳出有綠委提案要將高嘉瑜送到黨團紀律委員會，柯建銘表示，他不知道有誰提案，等有案子送到黨團再討論就好，他不會在這裡未審先判。