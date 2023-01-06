蘇貞昌拍影片宣揚五大政績 王世堅：和袁世凱異曲同工

行政院長蘇貞昌日前的臉書宣傳影片指「注意看這個男人太狠了」做政績宣導片，台北市議員王世堅下午在議會受訪時，大酸是「那個男人耍賴了」，看了嚇一跳，蘇貞昌說自己五大政績，「袁世凱說他六大功列」，令他看得瞠目結舌、目瞪口呆，原來歷史會重演，袁世凱說為了救國救民要當皇帝，蘇院長說為了穩定政情要續任閣揆。

王世堅表示，老師都教為善不欲人知，但蘇院長剛好相反，恨不得全天下周知，所以拍影片做哏圖就是邀功、討功勞，讓他想到跟歷史上的袁世凱異曲同工，蘇院長他說五大政績，豬瘟、口罩、 同婚冷氣電纜，袁世凱說他六大功列。

至於蘇貞昌說他是挑擔的人，滿身臭味？王世堅說，只提醒他好好看看袁世凱的故事，蘇貞昌不要測試人民忍耐的底線，自取其辱，講香味、臭味，太low了，台灣有一句話「講出來就沒人情的啦」這很有道理，大家很清楚你做的是什麼樣，自有定論。

至於發現金是不是閣揆保衛戰？王世堅說，要看他表現，趕快發放，讓人民救急，他自己功成身退，不是為了閣揆保戰或自己買個贖罪券，現在是歷史的關頭，他現在做的決定會影響整個社會對他的看法，以他的聰明智慧，應該知道 怎麼做。