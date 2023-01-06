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選前之夜氣勢輸？ 吳怡農：選票上是我和王鴻薇名字

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
吳怡農今天下午從龍江路出發於選區內車掃。記者鍾維軒／攝影
吳怡農今天下午從龍江路出發於選區內車掃。記者鍾維軒／攝影

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選倒數2天，國民黨王鴻薇明晚選前之夜藍營大咖雲集，包括前總統馬英九、北部縣市首長都會來站台。民進黨吳怡農今早透露民進黨前黨主席卓榮泰會出席，至於是否擔心氣勢輸人？吳怡農下午受訪時說，無論是誰站台，選票上會是他和王鴻薇的名字。

吳怡農今天下午由台北市議員陳怡君陪同，從龍江路出發於選區內車掃。吳怡農表示，今天車掃和後續活動，有陳怡君一路陪同，挨家挨戶跟大家拜託，選舉剩最後2天，拜託1月8日一起出來投票，這場選舉不只是一個人的選舉，而是大家的選舉，一起提升選舉文化，希望中山、北松山更好。

針對明晚選前之夜，對手邀請藍營大咖站台，相較之下，綠營僅有卓榮泰出席，被問到是否擔心氣勢輸人？吳怡農說，1月8日選的是中山、北松山立委，無論誰來站台，選票上是吳怡農和王鴻薇的名字。

吳怡農說，期待選民看見的是2位不一樣的候選人，對於選舉方式、理念有非常不同堅持，周日開心出來投票，支持正向乾淨的選舉。

不過以往補選投票率都偏低，投票率催可能催不出來，被問到是否會有秘密武器？吳怡農表示，不敢說有秘密武器，但會有路口拜票，接著到市場拉票、車隊掃街，投票率確實是挑戰。

面對王鴻薇自曝這幾日睡不好，媒體問他這幾日心情如何？吳怡農說，「我們平常心，我們非常期待1月8日大家可以開心的出來投票，選擇更歡樂的選舉氣氛，一起帶動更好的選舉風氣。」

吳怡農 投票率

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