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賴清德8日台中政見會選址黃國書選區 蔡其昌：無關立委布局

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
蔡其昌（左二）今受訪指出，辦活動單純選在人口密集地點，無關立委布局。記者林佩均／攝影
蔡其昌（左二）今受訪指出，辦活動單純選在人口密集地點，無關立委布局。記者林佩均／攝影

副總統賴清德8日將到台中市南區醒修宮舉行「競選民進黨黨主席的政見發表會」，由於地點位於立委黃國書選區，引發政壇討論是否替2024立委選舉布局。立法院副院長蔡其昌今受訪指出，賴副總統辦活動單純選在人口密集地點，無關立委布局。

立委黃國書已退出民進黨籍，也說過不再參選立委，但近日黃國書行程相當熱絡，政壇人士也分析，黃國書再戰立委可能性高，讓台中市立委選舉第6選區備受討論。

蔡其昌表示，政見會當然挑選人口密集區域，這與立委布局無關，黃國書雖然已不是民進黨籍，但蔡其昌說，黃國書是位優秀認真的民代，長期投入教育文化與地方建設，形象也非常好，「我個人覺得他是一名合適的立委候選人」，但因不具民進黨籍，端看民進黨內部如何討論。

黃國書 民進黨 蔡其昌

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