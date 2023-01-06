綠批預算提案海杯葛 藍反批綠只想護航未替人民把關

立法院本會期延會至13日，處理今年度中央政府總預算等案，國民黨立院黨團共提出2832案預算提案，民進黨團幹事長羅致政批評，國民黨一方面希望加快審查發現金的條例跟預算，一方面又要藉機杯葛總預算案，到底想要怎麼樣。國民黨團書記長李德維今天質疑，民進黨只提68案，等於平均每位委員僅提1案，是否想要護航，讓預算案趕快通過。

今年度中央政府總預算高達2.71兆，立法院延會至13日，力拚休會前完成中央政府總預算案三讀；根據統計，朝野針對預算案共提出4782案。國民黨團達2832案，其次為時力黨團1047案、民眾黨團806案、民進黨團68案，民進黨團與國民黨團針對提案數量爭鋒相對。

針對民進黨團批評國民黨團提案海是杯葛預算案，李德維表示，這是替人民看緊荷包，反倒是民進黨只提68案，民進黨立委沒有盡到監督政府預算的責任，只想要護航，趕快讓預算案通過。