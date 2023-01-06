部屬收公積金為心健司長辦歡送會惹議 衛福部回應了

衛福部心理健康司長諶立中即將退休，據「壹蘋新聞網」報導指出，接獲民眾投訴指出，心健司有長官想要巴結，而替諶立中舉辦歡送會，卻強迫司內每位同仁繳交1000元公積金，另收500元禮物費，引發爭議。衛福部次長石崇良今表示，經初步了解，諶立中司長本人並不知道，也不知情這件事情（辦歡送會及繳交公積金），這並非諶司長本人發起的活動，當諶司長了解此事件後，「馬上決定不接受這次的歡送會」，活動也已經取消。

石崇良說，這次事情主要是諶司長老部屬及同事間的好意，在諶司長退休前主動及自願的發起歡送會及繳交公積金，但可能在辦理及溝通過程中「沒有做的很好」，未讓同仁們清楚了解，造成同仁間的誤會及紛擾，而爆發此次事件，目前這活動也已取消。針對此事，本報尚未取得諶立中回應。

據「壹蘋新聞網」報導，對此爭議，心健司承辦歡送會相關人員說，原本確實希望統一收取1000元作公積金，但強調並非為了歡送會才收費，以往也收過，用途包括每隔幾個月幫同仁辦生日會、送舊迎新、中元普渡等。

該員說，諶立中根本不知道大家要辦歡送會，這是某次司內召開主管會議時，大家有鑑於諶帶領心口司到獨立成心健司，8年來有許多突破，因此想讓他在退休前有美好回憶，沒想到引發不滿，「這也讓我們檢討，往後溝通上要更清楚說明」。