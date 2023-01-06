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藍拋開臨時會年前發現金 綠委批浮濫提案卡總預算失職

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。本報資料照
民進黨立委林楚茵。本報資料照

行政院拍板將普發現金6000元，國民黨立法院黨團主張召開立法院加開臨時會，以利完成相關程序，趕在春節前發放現金給民眾，質疑執政黨刻意拖延到春節後才要發現金，是為了行政院長蘇貞昌的「閣揆保衛戰」。民進黨立委林楚茵今天批評，國民黨阻擋發放現金特別條例，祭出案海杯葛總預算案，惡意用浮濫提案卡總預算過關才是失職。

林楚茵指出，監督行政是立委的職責，但是預算提案不能淪為數字遊戲，請國民黨不要用案海充數掩蓋不認真的事實，為了充案量而失去提案品質。

林楚茵揭露國民黨提案有多偷懶、多荒謬的兩種型態，一種是換句話說，例如外交國防委員會第14跟15案、第31跟32案、第34跟36案，同樣理由前後段落對調，把預算提案當國文倒裝練習。

另一種型態則是同卵多胞胎，像是財政委員會第5跟11案、衛環委員會第106、107、110案，案由連換句話說都懶得改，更換預算科目浮增提案

林楚茵呼籲國民黨的預算提案不要抄作業，更不要祭出案海杯葛總預算，以至於阻擋發放現金特別條例，惡意用浮濫提案卡總預算過關才是失職。

國民黨 林楚茵 行政院

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