財政部被批預測模式粗糙 蘇貞昌：是與全世界同步

行政院長蘇貞昌昨天澄清，超徵是因為經濟成長率超乎預期，不過有學者認為是財政部預測模式過於粗糙。蘇貞昌表示，疫情衝擊下，台灣卻創11年新高，稅收實徵數還超過預算數，這就是經濟好的表現，再對照前總統馬英九執政8年負債1.7兆元，這是多麼不簡單，而財政部相關預估都是跟全世界同步。

蘇貞昌今天到三重出席Q Burger台灣營運總部開幕典禮，蘇貞昌表示，在疫情衝擊下，全世界許許多多的國家經濟都不好，台灣卻能創11年來新高，稅收實徵數還超過預算數，這就是經濟好的表現，這是政府會做事，跟全國民眾一起努力的成果。

蘇貞昌表示，如果再對照整個發展，馬英九執政8年，負債1.7兆元，而蔡總統做到現在第7年了，（債務增加）只有3000億元，而這中間還包括防疫紓困的8400億元，就可以知道，這是多麼地不簡單。

蘇貞昌說，至於財政部的財政相關預估，都是跟全世界的經濟學家、各方面，都是同步，大家是同樣這樣預測，只是台灣的業界跟全國民眾表現特別好，他要特別表示敬意。