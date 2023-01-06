快訊

高雄麵包師傅行刑式槍殺前妻男友、友人 判26年定讞

前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

《英雄聯盟LOL》回家啦！原廠經營被讚畫質優「以前Garena有夠懶」 Mac靠3動作爽快玩

財政部被批預測模式粗糙 蘇貞昌：是與全世界同步

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
行政院長蘇貞昌今天到三重出席Q Burger台灣營運總部開幕典禮。記者江婉儀／攝影
行政院長蘇貞昌今天到三重出席Q Burger台灣營運總部開幕典禮。記者江婉儀／攝影

行政院長蘇貞昌昨天澄清，超徵是因為經濟成長率超乎預期，不過有學者認為是財政部預測模式過於粗糙。蘇貞昌表示，疫情衝擊下，台灣卻創11年新高，稅收實徵數還超過預算數，這就是經濟好的表現，再對照前總統馬英九執政8年負債1.7兆元，這是多麼不簡單，而財政部相關預估都是跟全世界同步。

蘇貞昌今天到三重出席Q Burger台灣營運總部開幕典禮，蘇貞昌表示，在疫情衝擊下，全世界許許多多的國家經濟都不好，台灣卻能創11年來新高，稅收實徵數還超過預算數，這就是經濟好的表現，這是政府會做事，跟全國民眾一起努力的成果。

蘇貞昌表示，如果再對照整個發展，馬英九執政8年，負債1.7兆元，而蔡總統做到現在第7年了，（債務增加）只有3000億元，而這中間還包括防疫紓困的8400億元，就可以知道，這是多麼地不簡單。

蘇貞昌說，至於財政部的財政相關預估，都是跟全世界的經濟學家、各方面，都是同步，大家是同樣這樣預測，只是台灣的業界跟全國民眾表現特別好，他要特別表示敬意。

蘇貞昌 馬英九

延伸閱讀

影/稅收超徵 蘇貞昌：台灣經濟表現亮眼

新竹棒球場被查出152項缺失 蘇貞昌：公共工程不能有違法亂紀

施政滿意度剩33%創新低 蘇貞昌：挑擔的人滿身汗臭不會討喜

政府將發6000元現金 蔣萬安：我應該會領 也考慮做公益

相關新聞

前駐美代表沈呂巡因病過世 享壽74歲

前駐美代表沈呂巡去年底因病進入耕莘醫院治療，今天凌晨過世，享壽74歲。

苦哈哈！立委陳琬惠：物價上漲薪水沒漲 小資族吃茶葉蛋成奢侈

物價上漲，台灣景氣燈號出現4年多來首顆藍燈，代表整體景氣低迷，民眾黨立委陳琬惠等人今舉辦記者會，籲政府召開穩定物價小組會...

政府將發6000元現金 蔣萬安：我應該會領 也考慮做公益

行政院長蘇貞昌宣布開春後每人發6000元現金，行政院可能傾向不排富，並另立特別條例，相關法案最快下周院會通過。對此，台北...

張其祿：明明萬物都在上漲 只有蔡政府覺得什麼都沒漲

民眾黨今舉行記者會，指年關將近，物價持續上漲，卻未見行政院物價小組積極作為；民眾黨立院黨團幹事長張其祿批評，民生必需品價...

昔酸國民黨打高端為「做空股票」 薛瑞元今鞠躬道歉

立法院長游錫堃今針對總預算案與立法院延會事宜召集朝野黨團協商，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，如果衛福部長薛瑞元不為先前...

立委力挺閣揆穩了？蘇貞昌：挑擔的人滿身汗臭不會討喜

民進黨九合一敗選後內閣改組聲浪不斷，高雄市長陳其邁等人接連支持行政院長蘇貞昌留任，被認為是「閣揆穩了」。蘇貞昌上午受訪時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。