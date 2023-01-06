政府拍板全民發6000元 柳采葳揭1關鍵：蔡英文提前跛腳了

去年稅收超過預算數約4500億，其中可動用的1800億扣除不時之需後，蔡政府拍板「還稅於民」，農曆年後將每人普發現金6000元。對此，國民黨台北市議員柳采葳認為，蔡英文在處理這件事情上面，不論是政策還是政治都是零分，更直言「蔡英文已經開始提前跛腳了！」

柳采葳昨（5）日在政論節目《少康戰情室》中提到，蔡英文在這次處理事情上面，不論是政策還是政治都是零分，因為她打從一開始就沒有想要發錢，是到了3日因為抵不過民意和內部的聲音，所以才心不甘又情不願地宣布發錢。

至於政策為什麼是零分？柳采葳提到蔡政府並沒有把全部的超徵稅收都「還稅於民」，反而是祭出加強韌性經濟方案等規劃，但根本沒有具體告知其他2000多億要怎麼使用，導致外界看得一頭霧水。

然而，就連民進黨自家人都紛紛跳出來，表示自己不會去領這筆6000元現金。種種因素影響之下，柳采葳坦言發這6000元根本沒有正當性了，「也其實可以看得出來，蔡英文已經開始提前跛腳了」。

資深媒體人蘭萱接著提出見解，她認為對於蔡英文來講，目前這個舉動就是為了買民心。不過，她質疑「當年的三倍券、五倍券發了以後，我們台灣經濟起來了嗎？是不是要給點績效的報告，就是當初發了錢之後，因此產生了什麼樣的效益」。

蘭萱認為錢是不能夠亂花的，因為台灣的下一代恐怕不僅要面臨戰爭，還可能要面對龐大的債務問題。最後，她直言「花了這個錢，本身要有意義，如果只是為了去買民心，坦白講，我不認為民心買得到」。