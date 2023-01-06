快訊

不等新竹棒球場4月驗收搶先揭弊 高虹安是怕背黑鍋？

新竹棒球場爆偷工減料 林智堅首度發「4點聲明」回應高虹安

26歲女銀行員勾結詐團！50萬轉帳額度調到2千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府拍板全民發6000元 柳采葳揭1關鍵：蔡英文提前跛腳了

聯合新聞網／ 綜合報導
總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片

去年稅收超過預算數約4500億，其中可動用的1800億扣除不時之需後，蔡政府拍板「還稅於民」，農曆年後將每人普發現金6000元。對此，國民黨台北市議員柳采葳認為，蔡英文在處理這件事情上面，不論是政策還是政治都是零分，更直言「蔡英文已經開始提前跛腳了！」

柳采葳昨（5）日在政論節目《少康戰情室》中提到，蔡英文在這次處理事情上面，不論是政策還是政治都是零分，因為她打從一開始就沒有想要發錢，是到了3日因為抵不過民意和內部的聲音，所以才心不甘又情不願地宣布發錢。

至於政策為什麼是零分？柳采葳提到蔡政府並沒有把全部的超徵稅收都「還稅於民」，反而是祭出加強韌性經濟方案等規劃，但根本沒有具體告知其他2000多億要怎麼使用，導致外界看得一頭霧水。

然而，就連民進黨自家人都紛紛跳出來，表示自己不會去領這筆6000元現金。種種因素影響之下，柳采葳坦言發這6000元根本沒有正當性了，「也其實可以看得出來，蔡英文已經開始提前跛腳了」。

資深媒體人蘭萱接著提出見解，她認為對於蔡英文來講，目前這個舉動就是為了買民心。不過，她質疑「當年的三倍券、五倍券發了以後，我們台灣經濟起來了嗎？是不是要給點績效的報告，就是當初發了錢之後，因此產生了什麼樣的效益」。

蘭萱認為錢是不能夠亂花的，因為台灣的下一代恐怕不僅要面臨戰爭，還可能要面對龐大的債務問題。最後，她直言「花了這個錢，本身要有意義，如果只是為了去買民心，坦白講，我不認為民心買得到」。

蔡英文 柳采葳 民進黨

延伸閱讀

圖解經濟／一人6000元！一張圖看懂誰貢獻最多超徵稅金

「通知領6000元」惡意簡訊竄起 政院：詐騙勿上當！

政府將發6000元現金 蔣萬安：我應該會領 也考慮做公益

立委力挺閣揆穩了？蘇貞昌：挑擔的人滿身汗臭不會討喜

相關新聞

部屬收公積金為心健司長辦歡送會惹議 衛福部回應了

衛福部心理健康司長諶立中即將退休，據「壹蘋新聞網」報導指出，接獲民眾投訴指出，心健司有長官想要巴結，而替諶立中舉辦歡送會...

前駐美代表沈呂巡因病過世 享壽74歲

前駐美代表沈呂巡去年底因病進入耕莘醫院治療，今天凌晨過世，享壽74歲。

政府拍板全民發6000元 柳采葳揭1關鍵：蔡英文提前跛腳了

去年稅收超過預算數約4500億，其中可動用的1800億扣除不時之需後，蔡政府拍板「還稅於民」，農曆年後將每人普發現金6000元。對此，國民黨台北市議員柳采葳認為，蔡英文在處理這件事情上面，不論是政策還是政治都是零分，更直言「蔡英文已經開始提前跛腳了！」

藍白合不合／藍主戰意識濃高層卻怕翻盤 「先求一場一場贏下來」

2024總統選戰蓄勢待發，雖然國民黨內對於如何產生總統候選人，意見仍然分歧，但自縣市長選戰大勝後，黨內「主戰」意識漸濃，整體氣氛傾向不需要再推動「藍白合」，甚至認為即便民眾黨柯文哲出馬，勝選機會也很高，因此國民黨自行決定人選即可。對此國民黨高層態度卻是審慎保守，對2024策略尚未正式表態。

不等新竹棒球場4月驗收搶先揭弊 高虹安是怕背黑鍋？

新竹市長高虹安昨天舉行記者會揭露新竹市立棒球場的淺層土壤發現電線等廢棄物，猶如廢土掩埋場，市府工務處盤點152項缺失，直指前市府上月初稱球場已改善完畢是粉飾太平。據掌握，球場改善的驗收時程訂在4月，高虹安搶先揭弊，除了將問題攤在陽光下，地方人士表示，高對時間點的掌握恰到好處，背後另有考量。

昔酸國民黨砲打高端為「做空股票」 薛瑞元今鞠躬道歉

衛福部長薛瑞元上午出席立法院朝野黨團協商會議，由於5日朝野協商至衛福部相關法案時，國民黨團不滿衛福部長薛瑞元去年表示國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。