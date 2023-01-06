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張其祿：明明萬物都在上漲 只有蔡政府覺得什麼都沒漲

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委張其祿。 圖／民眾黨團提供
民眾黨立委張其祿。 圖／民眾黨團提供

民眾黨今舉行記者會，指年關將近，物價持續上漲，卻未見行政院物價小組積極作為；民眾黨立院黨團幹事長張其祿批評，民生必需品價錢大漲，但政府仍在美化數據，「是地方選舉把民進黨都打昏了嗎」、「打到搞不清楚狀況」。

張其祿表示，物價持續上漲，但經濟部還做梗圖「大內宣」，稱去年11月台灣CPI（物價指數）僅2.35% ，比歐元區、英國、韓國、新加坡低，但依照「行政院穩定物價小組關注之重要民生物資CPI年增率」來看，包含雞蛋、肉類、麵粉等17項民生必需用品，去年11月價格年增率平均為4.93％，雞蛋甚至增加31.29%，民眾必需消費漲幅遠超過整體CPI，「就是人民痛苦的根本原因」。

張其祿直言，政府常弄一些脫離現實的數據，「明明萬物都在上漲，只有政府覺得什麼都沒漲」，政府長期用納稅人的錢貼補能源政策，台電、中油2022年度虧損加起來超過四億，這就是台灣CPI控制在3%內的原因之一。

張其祿表示，上個月31日蔡英文總統做出平抑物價、加強經濟韌性、全民共享經濟成果三點裁示，行政院長蘇貞昌應公開說明各部會如何因應、具體作為是什麼，並說明連日來多次「髮夾彎」的決策過程。

張其祿表示，貧富差距讓民怨四起，但蔡政府執政七年來只會「宣示再宣示」，籲政府善用中小企業發展條例第36-2條規定，為勞工加薪、企業抵稅，並召開穩定物價小組會議，平抑民生物資價格。

民眾黨立委張其祿（左）、陳琬惠（右）。 圖／民眾黨團提供
民眾黨立委張其祿（左）、陳琬惠（右）。 圖／民眾黨團提供

張其祿 共享經濟 CPI

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