聽新聞
test
0:00 / 0:00
前駐美代表沈呂巡因病過世 享壽74歲
前駐美代表沈呂巡去年底因病進入耕莘醫院治療，今天凌晨過世，享壽74歲。
沈呂巡出生於1949年，中興大學法商學院法律系法學士，美國賓州大學碩、博士。清末兩江總督兼南洋大臣沈葆楨是沈呂巡的高祖，外交耆宿沈覲鼎為其叔祖。沈呂巡和清朝禁煙欽差林則徐也有關係，沈葆楨的妻子林普晴，是林則徐的親生女兒；沈呂巡向監院申報的沈葆楨奏摺，是沈家的傳家寶。
沈呂巡獲得賓州大學博士後，以諮議名義進入北美事務協調會，獲時任駐美代表錢復的賞識，回部歷任北美司科長、專門委員不過兩年多，就外派駐美國堪薩斯處長；之後擔任北美司長、駐美副代表、外交部政務次長、駐英代表與駐歐盟代表；2014年出任駐美代表。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言