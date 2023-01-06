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前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

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前駐美代表沈呂巡因病過世 享壽74歲

聯合報／ 記者賴昭穎╱台北即時報導
前駐美代表沈呂巡今天病逝。聯合報系資料照
前駐美代表沈呂巡今天病逝。聯合報系資料照

前駐美代表沈呂巡去年底因病進入耕莘醫院治療，今天凌晨過世，享壽74歲。

沈呂巡出生於1949年，中興大學法商學院法律系法學士，美國賓州大學碩、博士。清末兩江總督兼南洋大臣沈葆楨是沈呂巡的高祖，外交耆宿沈覲鼎為其叔祖。沈呂巡和清朝禁煙欽差林則徐也有關係，沈葆楨的妻子林普晴，是林則徐的親生女兒；沈呂巡向監院申報的沈葆楨奏摺，是沈家的傳家寶。

沈呂巡獲得賓州大學博士後，以諮議名義進入北美事務協調會，獲時任駐美代表錢復的賞識，回部歷任北美司科長、專門委員不過兩年多，就外派駐美國堪薩斯處長；之後擔任北美司長、駐美副代表、外交部政務次長、駐英代表與駐歐盟代表；2014年出任駐美代表。

沈呂巡 美國 外交部

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