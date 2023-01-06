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藍營盼農曆年前發6000元紅包 柯建銘鬆口：何樂而不為

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國民黨立法院黨團主張延會至19日處理普發現金法源與特別預算，民進黨團總召柯建銘今天鬆口，假如大家有共識，有可能的話，「我們何樂而不為」。記者周佑政／攝影
國民黨立法院黨團主張延會至19日處理普發現金法源與特別預算，民進黨團總召柯建銘今天鬆口，假如大家有共識，有可能的話，「我們何樂而不為」。記者周佑政／攝影

行政院拍板普發6000元現金，國民黨立法院黨團主張，立法院應延會至19日處理相關法源與特別預算，對此民進黨團總召柯建銘今天鬆口，假如大家有共識，有可能的話，「我們何樂而不為」，這是難得行政、立法，以及朝野都有共識的案子。

立法院朝野黨團日前協商達成共識，這會期延會至13日，處理總預算與重要法案，但國民黨立法院黨團盼延會至19日，討論發現金的相關法案和特別預算，立法院長游錫堃今就國民黨團提議召集朝野黨團協商。

柯建銘在朝野協商前表示，沒有法案就無法處理，只要行政院把法案送來，立法院的程序如何壓縮，朝野絕對有共識就是「越快越好」，就按照程序來。

柯建銘說，行政院把法案、預算送進立法院，還要行政院長備詢，有沒有可能壓縮在4天內（16日至19日）完成，假如大家有共識，有可能的話，「我們何樂而不為」，這是難得行政、立法，以及朝野有共識的案子。

至於立法院的時程及院會規範，柯建銘說，可以透過朝野協商處理，假如法案送進來大家百分之百背書，預算送進來百分之百背書，能夠快是大家的共識，就按照時程走，「如何壓縮程序是立法院內部的事，黨團協商就可以」。

去年全國稅收超徵新台幣4500億元，中央可運用的1800億元，行政院長蘇貞昌已宣布將預留400億應付不時之需，其餘1400億，預計每人發放6000元，但須訂定法源依據。

立法院 行政院 柯建銘

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